En Camboya, Chrach Pov es el ejemplo ideal de que los sueños se cumplen. Con perseverancia e imaginación logró luego de 30 años construir la casa de sus sueños inspirado en lo que más le gusta: los aviones.

Pov, ahora de 43, cumplió lo que se propuso de niño, o algo parecido. Si bien no podrá recorrer los cielos aún, sí podrá vivir dentro de un avión.

Fueron años de esfuerzo, de trabajo duro y los resultados se ven ahora: una casa en forma de avión, hecha de hormigón y con 20 metros de largo.

“Me siento tan feliz de vivir en la casa avión, porque se ve como un avión real cuando camino por dentro. Estoy instalado ahí, pese a que no puedo volar. Estoy entusiasmado de cumplir mi sueño, incluso aunque no esté 100 por ciento terminado”, detalló el camboyano según el diario The Straits Times.

Chrach Pov usa una bomba de agua afuera de su "casa de avión" en la provincia de Siem Reap, Camboya, 2 de febrero de 2023. (Foto: REUTERS/Cindy Liu)

En la provincia de Siem Reap, la construcción no pasó desapercibida. Los habitantes del lugar han visto por meses cómo se fue levantando la casa que habría costado alrededor de 200 mil dólares.

La casa-avión comenzó a construirse en marzo de 2022, pero recién en enero de 2023 pudo terminarse. Según Reuters, cuenta con dos dormitorios y baños en la planta baja. En la parte exterior resaltan los motores, las alas y un plano de cola que parecen auténticos a lo lejos.

Pov, viudo desde hace algunos años, pero a cargo de tres hijos, planea construir una cafetería al lado de su casa para los visitantes. Pero no solo eso, espera pronto volar en un avión real.

VIDEO RECOMENDADO