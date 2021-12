El sábado 18 de diciembre, Salt Bae no usó su cuenta en Instagram para compartir un video cortando carne o echándole sal, sino el emotivo reencuentro con su madre Fatma Gökçe en Turquía. La cita fue especial pues no se veían hace dos años; sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Los usuarios no dejaron de cuestionar el por qué ella vive tan modestamente cuando él cobra hasta 2 mil dólares por un bistec bañado en oro o por qué no se quitó sus tradicionales lentes de sol para compartir dentro de la casa.

Desde que Nusret Gökçe inauguró el restaurante Nusr-Et Steakhouse en Londres, el hombre que se hizo popular por su peculiar técnica para salar la carne no ha dejado de levantar toda clase de críticas en TripAdvisor, no solo por cubrir con pan de oro la comida, sino por la atención que brinda a los comensales, pues muchos se han quejado porque tuvieron que compartir mesa, les dieron determinado tiempo para comer o porque sus meseros no le aceptaron una propina de 13 dólares.

El video con su madre

En medio de los cuestionamientos, Salt Bae se dirigió hasta Turquía para visitar a su madre y lo compartió todo en un video de Instagram donde destacó el gran abrazo que le dio al verla luego de dos años y cómo no pudo evitar sonreír de la emoción.

En las imágenes se les ve sentados en un sofá teniendo una acogedora conversación y algo que se destacó es que la casa parecía algo modesta. “Vi a mi madre después de dos años”, es la descripción de la grabación.

Las críticas a Salt Bae por su reencuentro

El chef de 38 años saltó a la fama con un video viral en redes sociales donde condimentaba unos bistecs. Desde ese momento su popularidad ‘voló’ y ahora posee 15 restaurantes en las mejores ciudades del mundo como Dubái, Miami o Londres a donde acuden celebridades como Conor McGregor, P Diddy, David Beckham y Leonardo DiCaprio. Esto lo ha llevado a forjar una millonaria fortuna.

Es justamente por este detalle que los comentarios negativos no tardaron en llegar para el reencuentro con su madre, pues muchos sugirieron que Salt Bae debería gastar en un nuevo hogar para ella.

“Tienes tanto dinero, ¿cómo es que tu madre no vive en una mansión?”, “¿¿Después de 2 años?? ¿Por qué??”, “por qué no compras una casa mejor para tus padres. ¡¡Ahora eres rico !!” y “Lástima que ella vea que su hijo tiene todo este dinero, no la visita y la deja quedarse en una casa como esta”, fueron algunos de los mensajes según destacan desde Daily Mail .

Sin embargo, también hubo comentarios positivos y de felicitación por el emotivo reencuentro, afirmando que talvez tardó dos años en verla por la pandemia de COVID-19 y el simple hecho de abrazarla y sonreír ya dice mucho de su felicidad, elogiando así el estrecho vínculo que parece compartir con su madre.

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, empezó a trabajar a los 14 años como asistente de cocina de un carnicero y eso lo ayudó a forjar el millonario imperio del que goza en la actualidad. Es hijo de Faik Gökçe, un minero de carbón y vivió gran parte de su infancia y juventud en la pobreza por lo que no pudo estudiar en la escuela primaria. Debido a los problemas financieros de su familia tuvo que buscar diversos empleos desde adolescente.

¿Quién es Salt Bae?

Salt Bae nació en Erzurum (Turquía) y es de origen kurdo. Dejó temprano los estudios por dificultades económicas y comenzó a trabajar como aprendiz de carnicero en la capital turca de muy joven. Tras visitar diferentes países como Argentina y Estados Unidos, volvió a Turquía para abrir su restaurante.

Saltó a la fama en 2017 gracias a un video viral en el que mostraba su peculiar forma de salar la carne. Y desde entonces su popularidad y éxito no han dejado de crecer al mismo ritmo que su cuenta bancaria. Pero este cocinero turco no siempre fue el extravagante personaje en el que se ha convertido.

A base de trabajo fue creando su imperio. En 2014 llegó a la lujosa ciudad de Dubái y desde entonces ha ido abriendo restaurantes de su cadena Nusr-Et por casi los cinco continentes. Además de tener varios establecimientos en su natal Turquía, Salta Bae también ha inaugurado establecimientos en ciudades como Abu Dhabi, Doha, Miami, Nueva York, Dallas, Boston, Beverley Hills, Londres y Mykonos.