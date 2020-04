A través de una carta publicada en el medio The Guardian, desde su nueva residencia de Los Ángeles, los Duques de Sussex han presentado este fin de semana su nueva política de “compromiso cero” y “no corroboración” a cuatro importantes editoriales británicas después de años de cobertura “distorsionada” y “falsa”.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, dejarán de colaborar con medios como Daily Mail, Daily Mirror, The Sun o Daily Express. “Es gravemente preocupante que una parte influyente de los medios de comunicación, durante muchos años, haya tratado de aislarse de asumir la responsabilidad de lo que dicen o imprimen, incluso cuando saben que es distorsionado, falso o invasivo más allá de lo razonable”, han apuntado.

Así, los duques dicen no querer huir de la verdad, “esta política no se trata de evitar las críticas” y entienden que los medios tienen “todo el derecho” de informar sobre los ex miembros de la realeza de alto perfil pero su información “no puede basarse en una mentira”.

Este anuncio llega después de las críticas generadas tras las declaraciones del príncipe Harry sobre la crisis del coronavirus, sus primeras palabras desde que la pareja dejó Canadá in extremis para mudarse a Los Ángeles antes del cierre de fronteras.

En una entrevista con el podcast Declassifed, el nieto de Isabel II dijo que algunos aspectos de la crisis Covid-19 en Reino Unido son “mejores de lo que se nos hace creer en ciertos rincones de los medios”, algo que algunos vieron como un descredito sin fundamento.

