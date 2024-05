El Memorial Day o Día de los Caídos es para honrar a los soldados estadounidenses que murieron en combate, pero ha venido a anclar el inicio no oficial del verano y un fin de semana largo de descuentos en cualquier objeto, ya que los principales locales comerciales ofrecen grandes ofertas a sus clientes.

Cabe mencionar que el Día de los Caídos se celebra cada 30 de mayo, pero a partir de 1971 sufrió una modificación y se estableció que la conmemoración ocurra el último lunes de mayo, por lo que este año se celebra hoy lunes 27.

El Día de los Caídos es un día de reflexión y recuerdo de aquellos que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según el Servicio de Investigación del Congreso. El feriado se da en parte por el Momento Nacional del Recuerdo, que anima a todos los estadounidenses a hacer una pausa a las 3 p.m. para un momento de silencio.

¿Cuáles son los orígenes del Día de los Caídos?

La fecha tiene su origen en la Guerra Civil estadounidense, en la que murieron más de 600.000 miembros del servicio (tanto de la Unión como de la Confederación) entre 1861 y 1865.

Hay poca controversia sobre la primera celebración nacional de lo que entonces se llamaba Día de la Decoración. Ocurrió el 30 de mayo de 1868, después de que una organización de veteranos de la Unión pidiera decorar tumbas de guerra con flores, que estaban en floreciendo.

¿Por qué el Día de los Caídos está vinculado a las ventas y descuentos?

La festividad también evolucionó junto con el béisbol y el automóvil, la semana laboral de cinco días y las vacaciones de verano, según el libro de 2002 ‘A History of Memorial Day: Unity, Discord and the Pursuit of Happiness’.

¿Cómo se celebra el Día de los Caídos en Estados Unidos?

El Memorial Day es una fecha importante en Estados Unidos, en la que se honra a sus soldados caídos con ceremonias, desfiles, pero también se realizan otros tipos de eventos como conciertos.

Ceremonias Oficiales: En todo el país se llevan a cabo ceremonias oficiales, incluyendo discursos y momentos de silencio. En Washington D.C., se realiza una ceremonia significativa en el Cementerio Nacional de Arlington, donde el Presidente de los Estados Unidos o un alto funcionario coloca una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido.

Muchas personas visitan cementerios y monumentos militares para rendir homenaje a los soldados caídos. Se colocan banderas, flores y coronas en las tumbas de los militares. Desfiles Memoriales: Se organizan desfiles en muchas ciudades y pueblos de Estados Unidos. Estos desfiles suelen incluir veteranos, militares en servicio, bandas de música y vehículos militares históricos.

