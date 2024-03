El presidente ruso, Vladímir Putin , ha condenado enérgicamente el atroz atentado terrorista perpetrado el viernes pasado contra una sala de conciertos en las afueras de Moscú. El incidente, que cobró la vida de al menos 133 personas, ha sido calificado por Putin como un acto “bárbaro” y ha prometido una severa represalia contra los responsables, tras ser reivindicado por el Estado Islámico.

“Todos los autores, organizadores y quienes encargaron este crimen recibirán un merecido e inevitable castigo, sean quienes sean e independientemente de quiénes los hayan enviado”, expresó Putin durante una alocución televisiva.

Aunque no especuló sobre los autores intelectuales del ataque, Putin mencionó que los cuatro terroristas detenidos intentaron escapar a través de la frontera ucraniana. “A los terroristas, asesinos y bestias, que no tienen ni pueden tener nacionalidad, les espera un funesto destino: venganza y olvido. No tienen futuro”, sentenció el mandatario ruso.

Recordó además el histórico enfrentamiento del país con la amenaza terrorista, haciendo alusión a los atentados previos perpetrados por la guerrilla islamista del Cáucaso. Putin expresó su esperanza en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, extendiendo la mano a todos los países dispuestos a unirse en la erradicación de este enemigo común.

En respuesta al ataque, las autoridades rusas han decidido reforzar las medidas antiterroristas tanto en la capital como en la región adyacente de Moscú, donde ocurrió el trágico suceso. Además, se ha declarado el domingo como día de luto nacional en honor a las víctimas, marcando este como el mayor atentado terrorista sufrido por Rusia desde la masacre de Beslán en 2004, que dejó más de 300 muertos.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha advertido que el número de víctimas mortales podría aumentar significativamente a medida que avancen las labores de búsqueda y rescate. Según los investigadores rusos, las causas de muerte de los asistentes al concierto involucran heridas de bala y asfixia por el humo provocado por los atacantes.

El pueblo ruso, sumido en el dolor y la indignación, espera con ansias que los responsables de este acto de barbarie sean llevados ante la justicia y que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir futuros ataques terroristas en suelo ruso.





