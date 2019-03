Puntos claves para entender el Brexit

¿Qué es el Brexit ?

Se refiere a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) a la que se unión en 1973. Brexit es la contracción de Great Britain Exit.

¿Qué motivó el Brexit?

La creencia de que Reino Unido es frenada por la UE por la regulación a negocios y el pago de millones de libras (euros) al año a cambio de poco retorno a su favor. Asimismo, la salida busca restringir el flujo de migrantes, recuperar el control absoluto de las fronteras y reducir el número de migrantes que llegan para trabajar.



Voto por el Brexit

El 23 de junio de 2016 se dio un referéndum para decidir la salida del Bloque. El 52% de los británicos votaron a favor del Brexit.

Impulsan la salida

El 29 de marzo de 2017, la premier británica Theresa May activó el proceso de salida voluntaria del bloque presentando una carta que invoca la aplicación del artículo 50 del Tratado de la UE. El Brexit se daría el 29 de marzo de 2019, a las 11 p.m. Se inician las negociaciones para una salida ordenada.

Alcanzan puntos clave

El 8 de diciembre de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y Theresa May acordaron puntos clave para el Brexit El 6 de julio de 2018, alcanzan un acuerdo por el que Reino Unido mantendrá relaciones comerciales comerciales con la UE tras el Brexit. Empero, se generan críticas contra May y el pacto.



Primer acuerdo

El 25 de noviembre, los 27 miembros de la UE firmaron el Acuerdo de Retirada con Reino Unido y una declaración política sobre sus futuras relaciones.



Algunos puntos del Acuerdo de Retirada

- Pago de US$ 51,000 millones por dejar la asociación.

- La regularización de los ciudadanos británicos que viven en la UE y los ciudadanos del bloque que viven en el reino.

- Una salvaguarda que evite la instauración de una frontera física entre Irlanda del Norte (UE) y la República de Irlanda (Reino Unido).

- Un periodo de transición para que se alcance un pacto de comercio para que los negocios se adapten.



Rechazo en el Parlamento

El 11 de diciembre de 2018, Theresa May aplazó la votación del acuerdo en el Parlamento porque temía su rechazo. Lo aplazó hasta el 15 de enero de 2019 y fue rechazado con 432 votos en contra y 202 a favor.



Renegociación

El 21 de enero, May propuso al Parlamento modificar diversos puntos del pacto, especialmente por una frontera de Irlanda e Irlanda del Norte dado que se busca evitar controles y aduanas. Además señaló buscará la renegociación con la UE.



Nuevo rechazo

A pocas horas del debate del 12 de marzo en el Parlamento, May logró renegociar el pacto con la UE. Sin embargo, este fue rechazado nuevamente por los legisladores. Con 412 votos a favor y 202 en contra, deciden que se pida el retraso del Brexit, acordado para el 29 de marzo. Reino Unido aún no lo ha solicitado formalmente. May solicitó retrasar el Brexit hasta el 30 de junio. La UE señaló que la aprobará a condición de que el Parlamento vote finalmente a favor del pacto.

¿Qué pasaría si hay Brexit sin acuerdo?

Conllevaría a que las leyes de la Unión Europea se dejarán de aplicar inmediatamente en Reino Unido por ya no ser parte del mercado único. De esta manera, por ejemplo, se espera que los precios de alimentos aumenten (el 30% de alimentos como vegetales y frutas vienen de la UE), medicinas, así como los costos por importación. Además, se establecerán regulaciones migratorias en países de la zona Schengen y al libre tránsito.



"No creo que Theresa May podrá seguir como primera ministra" ,

Paz Zárate , abogada experta en derecho internacional, especializada en integración europea

Para aplazar la fecha del Brexit se necesita cambiar la legislación británica (pues ya se tenía pactada la salida para el 29 de marzo). Asimismo, se requiere la aprobación favorable de todos los miembros de la UE. No creo que haya un problema de parte del bloque, dado que no quieren ser vistos como “los malos de la película”. Sin embargo, para eso, primero Reino Unido tiene que saber qué es lo quiere.

Creo que Theresa May continuará como premier solo hasta que asegure la extensión del Brexit. Dependiendo de lo que ocurra, no pienso que podrá seguir en el cargo. Ha tenido un trabajo complicado. Los rechazos a los acuerdos que presentó son las derrotas en el Parlamento inglés más grandes ocurridas en el último siglo. Es posible que renuncie después de la extensión y le pase la posta a alguien más del Partido Conservador. No creo que sea sucedida por un político del Partido Laborista, dado el liderazgo tan pobre que ha tenido James Corbyn en todo este tiempo. Incluso desde antes del referéndum, su partido nunca abrazó la causa de permanecer en la UE.