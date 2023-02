El príncipe Harry sigue dando de qué hablar con su autobiografía reveladora ‘Spare’. Ahora trascendió la difícil relación que mantiene el duque de Sussex con su hermano, el príncipe heredero William, y cómo creció sabiendo que solo era un “repuesto”.

Harry ha revelado que creció sabiendo que estaba allí para darle a su hermano mayor una donación de órganos si lo necesitaba, incluso explicó que el concepto de “heredero” y “repuesto” había sido evidente toda su vida. Reveló que se le dejó “muy claro” desde el principio que nació en caso de que algo le sucediera a su hermano, según informa el New Zealand Herald.

“Dos años mayor que yo, Willy era el heredero, mientras que yo era el repuesto”, se lee en el libro de Harry que fue lanzado al mercado hace unas semanas.

“Yo era la sombra, el apoyo, el Plan B. Me trajeron al mundo en caso de que algo le sucediera a Willy”, agrega.

Además, el duque de Sussex dijo que sabía que su papel era ser una “distracción” de su hermano o proporcionarle, “si es necesario, una pieza de repuesto. Riñón tal vez. Transfusión de sangre. Mota de médula ósea”.

Harry señaló que el rey Carlos III nunca podría estar en un avión con el príncipe William “porque no debe haber posibilidad de que el primero y el segundo en la línea del trono sean eliminados”. “Pero a nadie le importaba un carajo con quién viajaba; el repuesto siempre se podía salvar”.

El príncipe Harry admitió haber consumido cocaína en varias ocasiones cuando era adolescente. Dijo que estaba “dispuesto a probar casi todo para alterar el orden preestablecido”. En el libro también escribió que su hermano, el príncipe William, lo había atacado físicamente durante una discusión en 2019.

En su libro, Harry también recuerda cuando se disfrazó de soldado nazi. Era el 2005 y él tenía 20 años. Infobae anota que la elección del traje fue de William y Kate Middleton, quienes descartaron que se disfrazara de piloto. "Los dos aullaron", recuerda Harry. En la foto de 1995 se les ve junto a Diana y al ahora rey Carlos III. (AFP)





TRISTE ANÉCDOTA





El Príncipe recuerda una anécdota de cuando tenía 20 años. Había escuchado la historia sobre las “supuestas palabras” de su padre a su madre, la princesa Diana, el día que nació.

El rey Carlos supuestamente le dijo a Diana: “¡Maravilloso! Ya me has dado un heredero y un repuesto; he hecho mi trabajo”.

La familia real británica hasta ahora ha mantenido silencio mientras se acumulan los detalles familiares del libro y una ronda de entrevistas televisivas previas a la publicación.





