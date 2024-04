La presentación de los nuevos uniformes de Nike para los equipos de atletismo masculinos y femeninos de Estados Unidos, que se usarían en los Juegos Olímpicos de París 2024, generó controversia esta semana en París. El diseño de la versión femenina ha recibido una lluvia de críticas por su estilo considerado excesivamente “revelador y sexista”.

La exatleta estadounidense Lauren Fleshman, campeona nacional en 5000 metros en los años 2000, expresó su molestia por el diseño de los trajes. En una publicación en Instagram, calificó los uniformes como ‘inapropiados’ e ‘incómodos’.

“La cantidad de atención que se requiere hacia tu pubis para llevar algo así y en un escenario mundial, cuando estás tratando de estar despreocupada y libre para superar tus límites y no estar preocupada por cada movimiento de tu cuerpo... Es sinceramente una falta de respeto. Esto no es un traje de atletismo de élite. Es un traje creado por las fuerzas patriarcales que no son más bienvenidas o necesarias para dirigir la atención hacia el deporte femenino”, escribió.

Crítica de Lauren Flehsman. (Foto: Instagram)

Otras atletas también han expresado su descontento. Queen Harrison-Claye, velocista y corredora de vallas, sugirió irónicamente que el Europen Wax Center (un centro de depilación) debería patrocinar al equipo debido a la naturaleza reveladora de los uniformes.





Se defienden de las críticas





Ante las críticas, Nike defendió su trabajo y reveló que los uniformes fueron diseñados teniendo en cuenta los deseos de las deportistas y resaltando que cada atleta puede elegir el estilo que considere más cómodo para competir. En el comunicado oficial de presentación de los uniformes, la marca subrayó que la “voz de los atletas” fue el foco principal en el proceso de diseño.

Trajes presentados por Nike.

Sin embargo, también hay atletas que defienden la libertad de elección que les proporciona la marca. Katie Moon, campeona de salto con garrocha en Tokio y asociada con Nike, compartió sus opiniones a través de Instagram, argumentando que los atletas tienen la libertad de elegir lo que les resulte más cómodo.

“Si tenemos la elección de qué ponernos, y si nos sentimos mejor en un saco de patatas o en un traje de baño durante las competiciones, deberíamos apoyar la autonomía”, escribió.

Defensa de Katie Moon. (Foto: Instagram)





