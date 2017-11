La periodista colombiana Patricia Janiot sorprendió este lunes a sus seguidores al anunciar su renuncia a la cadena internaciona CNN. Su salida se da tras aceptar una propuesta para "ampliar sus horizones".

"Esta noche quiero iniciar con una noticia personal, de esas muy difícil de dar, para mi por lo menos. Con muchos sentimientos encontrados quiero compartirles una decisión crucial (...) he decidido aceptar una gran oportunidad para ampliar mis horizontes, con nuevos desafíos para mi carrera periodística", dijo la periodista.

Patricia Janiot, de 54 años, ha desarrollado casi la mitad de su vida en la cadena de noticias. Hasta ahora era la encargada de la conducción de 'Panorama Mundial'. Es por eso que elogió a la casa de noticias.

"Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación, que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Estas tres letras mágicas sí que me han abierto puertas y son parte de mi esencia como persona y como periodista. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes, no me alcanzan las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN -ese grupo de profesionales comprometidos y a los que respeto sobre manera- me ha aportado a lo largo de más de 25 años. Les debo mi infinito agradecimiento. Ha sido un gran honor representar a este equipo de profesionales y periodistas (...)", manifestó.

Al final de su mensaje la periodista indicó que permanecerá al frente del programa hasta el 17 de noviembre. "Me tendrán que soporta unos días más", bromeó.

Patricia Janiot no ha hecho oficial cuál será su destino; sin embargo, no estaría lejos ya que algunos medios señalan que sería Univisión.