El máximo representante de la iglesia católica, el Papa Francisco, tuvo un encuentro con 82 jesuitas en África. La entrevista fue publicada este jueves por la revista de la Compañía de Jesús, “La Civiltà Cattolica”. En ella se dan declaraciones sobre las últimas renuncias de los papas y que eso no debería de convertirse “en una moda”.

El papa Francisco aceptó que dos meses después de haber sido elegido, él había enviado una misiva al entonces secretario de Estado, el cardenal Tarciso Berrone, con su renuncia. Esto se dio solo por motivos de salud y el temor de no poder seguir en su puesto.

“Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir”, mencionó esto como medida de prevención.

No obstante, agregó que este tipo de situaciones, en el que un papa renuncia, no debería ser normalizado ni ser tratado como “una moda”, ya que es de por vida y una responsabilidad que debe de cumplirse hasta la muerte. “Creo que el ministerio del papa es ad vitam. No veo ninguna razón para que no sea así”.

“Me parece importante recordar, además, que una de las razones por las que el generalato en la Compañía es de por vida es para evitar cálculos electorales, las facciones, los chismes…”, dijo

Además, mencionó que no se debería dar mucha importancia a los escándalos sin fundamentos que se propagan constantemente, ya que debilita la estabilidad del papa. “Si, por el contrario, le hiciéramos caso a los ‘chismes’, ¡entonces deberíamos cambiar de Papa cada seis meses!”, agregó.

Por otro lado, también recalcó las veces en que otros papas renunciaron, asegurando que fueron por motivos de salud y que ya no estaban en la facultad de ejercer el cargo. “Lo dejaron por motivos de salud”, dijo.

Otro ejemplo fue el de Pío XII quien para prevenir que Hitler se lo llevará a Alemania, tuvo que renunciar. “En ese caso dijo que capturarían a Eugenio Pacelli y no al papa”, refirió.





VIDEO RECOMENDADO

Tres especialistas disertan sobre la oportunidad para actualizar el Código Penal peruano en lo referente a los delitos de terrorismo. Los invitados que debaten este tema son: Rubén Vargas, exministro del Interior; José Baella, exdirector de la Dircote y Julio Galindo, exprocurador antiterrorismo. El panel será dirigido por Óscar Quispe, jefe de Investigación de Perú21.