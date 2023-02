Dina Boluarte viene jugando sus últimas cartas. El martes 14 de febrero anunció por redes sociales la convocatoria a líderes políticos para recoger sus visiones y propuestas de solución a la crisis que vive nuestro país. La invitación fue cursada a diversas organizaciones políticas y sociales para que sus dirigentes acudan a Palacio de Gobierno y sostengan una reunión con la mandataria.

A la fecha, la crisis ha registrado al menos 60 fallecidos en enfrentamientos entre civiles, policías y militares, según información de la Defensoría del Pueblo; y la violencia en distintas partes del país ha llegado al extremo de incluso calcinar a un policía.

Bajo ese contexto, ayer comenzaron a desarrollarse los primeros encuentros con líderes de partidos políticos, tales como Somos Perú (SP) y Fuerza Popular (FP). Alrededor de las 3 p.m., el congresista y vocero de SP, José Jerí, llegó a Palacio de Gobierno acompañado del secretario general de su partido, Alejandro Fernández. De manera virtual estuvo Patricia Li, presidenta de la agrupación.

Al término de la reunión, Jerí señaló a la prensa que se habían tocado temas como el adelanto de elecciones que, desde su bancada, se busca retomar. Cabe mencionar que el parlamentario, hasta el cierre de este informe, no ha firmado el acta virtual de la Junta de Portavoces para retomar el debate del adelanto de elecciones.

“La presidenta nos ha dicho que ella no va a renunciar y nosotros, en el mismo sentido, hemos pedido que tome acciones complementarias, que gobierne’', añadió el vocero de Somos Perú a los medios de comunicación que se encontraban en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Quien también se pronunció sobre la reunión mantenida fue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fuijimori, que luego de más de una hora y media en Palacio de Gobierno, comentó a los medios que encontró más de una coincidencia con la presidenta Boluarte.

“Hemos visto una extraña coincidencia entre los extremos, quienes boicotearon la votación (del adelanto de elecciones al 2023). Si hay un adelanto, yo no voy a ser candidata presidencial. Pero no se puede mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida. Hago una invocación a los partidos políticos, sobre todo que se consideran demócratas”, añadió.





NO MOSTRÓ INTERÉS

Fuentes de Perú21 que estuvieron en la mencionada reunión aseguraron que Dina Boluarte no expresó mucho interés en tocar de arranque el tema del adelanto de elecciones, sino que fue la misma Keiko Fujimori quien puso la propuesta sobre la mesa.

Como respuesta, Boluarte les dijo que estaba a la espera de lo que finalmente decidiera el Congreso de la República, sin plantear cuál sería el siguiente paso en caso de que el Parlamento no aprobara el recorte de mandatos.

Trascendió que la misma percepción de falta de interés de la mandataria en abordar el adelanto de elecciones tuvieron los primeros invitados de Somos Perú.

Las mismas fuentes contaron que lo que más le interesó transmitir a Boluarte es que el gobierno no está en piloto automático y que se está preocupando por proveer servicios básicos a la población.





PRÓXIMOS ENCUENTROS

En conversación con Perú21, el alcalde de Lima y presidente de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, confirmó su asistencia a la reunión con Dina Boluarte. Señaló que acudirá a las 4 p. m. junto con Renzo Reggiardo y Fabiola Morales.

Por otro lado, Mesías Guevara, presidente del partido Acción Popular (AP), señaló a este diario que también acudirá a la cita convocada para las 2 p. m. por la presidenta. “Si no se llega a consensos en el Congreso de la República, Dina debe renunciar”, aseveró Guevara.

Por su lado, Alejandro Muñante, vocero de RP, consideró en diálogo con Perú21 que las propuestas que debe plantear la comitiva de su partido que acudirá a conversar con Boluarte son “decirle principalmente que se recobre el principio de autoridad que falta en estos momentos. Y mano firme contra el narcotráfico que sigue enlutando familias en el Vraem”.

Quien también confirmó su asistencia para el jueves 16 fue el exparlamentario Luis Valdez, quien asistirá a las 9:30 a.m. a Palacio de Gobierno junto al líder de su partido, César Acuña, el hijo de este Richard Acuña y Jorge Gonzales Oré, coordinador nacional de política territorial de Alianza Para el Progreso (APP).

Indicó a Perú21 que desde su agrupación “la propuesta es seguir impulsando el adelanto de elecciones, sin que eso signifique un olvido o desatención a las necesidades básicas de los peruanos”.