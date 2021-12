En sus más recientes declaraciones, el presidente del comité organizador del Mundial Qatar 2022, Nasser Al Khater, intentó rebajar las tensiones contra la comunidad LGTBI+ que existen en el país asegurando que todas las personas son bienvenidas y serán respetadas. Sin embargo, una advertencia suya lanzó por tierra todo intento de generar confianza.

“La noción de que la gente no se siente segura aquí es falsa. He dicho esto antes y les digo esto de nuevo, todos son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos aquí y todos se sentirán seguros aquí. Qatar es un país tolerante. Es un país acogedor. Es un país hospitalario”, dijo Al Khater en entrevista con CNN.

Específicamente, sobre el futbolista australiano Josh Cavallo -que podría llegar con su selección al Mundial de Qatar y que recientemente confesó ser gay-, Al Khater lo invitó que visite el país, incluso antes de la contienda deportiva.

“Le damos la bienvenida aquí en el estado de Qatar, le damos la bienvenida para que venga a ver incluso antes del Mundial ... Nadie se siente amenazado aquí”, expresó.

Una advertencia a la comunidad

Qatar, país conservador en el que la homosexualidad puede castigarse con la pena capital, será anfitrión del campeonato de fútbol más importante del planeta y Nasser Al Khater le pidió a los aficionados respetar las costumbres locales y evitar las “muestras de afecto”.

“En diferentes países hay más indulgencia con las demostraciones públicas de afecto. Qatar y la región son mucho más conservadores. Y esto es lo que les pedimos a los fanáticos: que respeten. Estamos seguros de que los fanáticos respetarán eso... respetamos las diferentes culturas y esperamos que otras culturas respeten la nuestra”, señaló.

En la entrevista Al Khater se negó a decir que la homosexualidad es ilegal y solo se animó a confirmar que, “como otros países”, en Qatar el matrimonio entre personas del mismo sexo sí va contra la ley.

Estas recientes declaraciones van acorde a lo antes manifestado por el mismo Al Khater en septiembre pasado:

“Las manifestaciones públicas de afecto están desaprobadas, eso no forma parte de nuestra cultura, y se aplica a todo el mundo”, advirtió en aquella ocasión sin ahondar -como no lo ha hecho aún- cuál sería el castigo para las personas que no sigan estos lineamientos conversadores.

La homosexualidad está prohibida en Qatar y la ley no es precisa en el caso de las personas transgénero. Ese asunto tabú es raramente abordado en la vida pública o por las autoridades de este emirato conservador del Golfo.

Aquella vez, pese a la advertencia, aseguró que en Qatar “todo aficionado, sea cual sea su sexo, su orientación, su religión o su raza, debe saber que serán bienvenido”.

