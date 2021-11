El actor Roberto Palazuelos es uno de los empresarios más famosos de México, pero durante su vida ha tenido que atravesar por distintas situaciones, algunas buenas y otras no tan agradables. Uno de estos casos fue cuando de niño fue secuestrado en los Estados Unidos, hecho que movilizó a las autoridades policiales e incluso al propio FBI.

MÁS INFORMACIÓN: Averigua cuánta es la fortuna de Roberto Palazuelos y Luis Miguel

La vida de Roberto Palazuelos, actualmente, está llena de lujos y excéntricas propiedades en México que poco a poco el actor pudo conseguir en base a su trabajo y a su conocimiento en el mundo de los negocios. Palazuelos es recordado por haber participado en exitosas producciones mexicanas que se convirtieron en las preferidas del público.

Una de sus recientes adquisiciones ha sido una mansión en Acapulco, ubicada en el estado de Guerrero y a ese lugar se le conoce como “Casa Ensenada”. Se trata del exclusivo fraccionamiento Las Brisas, entre el Puerto de Acapulco y Puerto Marqués. Otra de las características del lugar es que cuenta con áreas para tomar el sol y la sala de la casa incluye una zona descubierta.

CUANDO ROBERTO PALAZUELOS FUE SECUESTRADO DE NIÑO EN ESTADOS UNIDOS

La vida de Roberto Palazuelos ha estado llena de muchas sorpresas. Precisamente, el actor y empresario reveló en una entrevista -de hace algunos meses- en el programa de Omar Rafael Chaparro Alvídrez, conocido como Omar Chaparro, que fue secuestrado cuando era un niño en los Estados Unidos.

“Estaba muy chiquita (mi madre) cuando se embaraza, entonces se va a vivir a Acapulco, ella tenía una carrera de modelo, le iba muy bien, y de repente, pues estaba ahí atorada en Acapulco, viviendo con una familia muy tradicional”, expresó Palazuelos.

También señaló que su madre se lo llevó a Estados Unidos y allí fue donde ocurriría este hecho.

“Mi mamá llega a Nueva York, con sus papás, y entonces le dicen: oye pues ¿Qué haces aquí?, no pues ya no quiero estar allá, y me traje al niño. Oye, eso es secuestro, el niño es mexicano, estás casada en las leyes de México, y le dicen: aquí no te puedes quedar, tú regrésate a tu casa con tu marido”, dijo el actor.

Su madre se refugió en el estado de Nueva Orleans junto a él, y halló un trabajo de mesera. Mientras ella trabajaba a Roberto lo cuidaba una nana de 15 años.

“Mi abuelo organizó un trabajo de inteligencia, y tenían medido todo el rollo, a qué hora llegaba y de más, entonces cuando se fue, para no perder tiempo, llegaron y tocaron la puerta mi papá, y una gente de confianza de mi abuelo, y les dijeron que venían a arreglar una cosa del gas, y abrió la niñita y se metieron, la amordazaron, la encerraron en el closet y me sacaron”, reveló.

ROBERTO PALAZUELOS REGRESÓ A MÉXICO

Tras lo sucedido en los Estados Unidos a Roberto Palazuelos lo regresaron a su país, México. Grande fue la sorpresa de su progenitora cuando llega a su casa y encuentra a la nana amordazada e inmediatamente llamó al FBI, según agregó el empresario.

“Estaba mi papá sentado en un avió mexicano, volando ya a México, ya en territorio mexicano, y por radio el FBI preguntó que se cercioraran si Roberto Palazuelos señor y el chico estaban en el avión, y les dijeron que sí, ahí estaban, bueno pues el niño está secuestrado, el niño es un ciudadano americano y regresen el avión, y entonces le dice el piloto, pues aquí está el pasaporte de mexicano aquí está el acta de nacimiento, aquí está el acta de matrimonio, no es americano el niño, es más mexicano que el chile”, sentenció.