Pánico en una estación de tren en Londres. Los pasajeros de un tranvía que se encontraba en la estación de Clapham Common se vieron obligados a romper las ventanas del vagón de metro en el que se encontraban para poder escapar del humo que había llenado al vehículo, luego de que las puertas se atascaran en un problema técnico. Casi 500 personas escaparon del transporte mediante los vidrios rotos.

Sin embargo, el supuesto humo en realidad se trataba de un problema con el ‘polvo de frenos’ que fue confundido con un incendio por los pasajeros que estaban dentro del vagón. Los bomberos de la zona constataron que no existió llama alguna en el vehículo, de acuerdo a Daily Mail.

🇬🇧 Momentos de terror en la estación de tren Clapham Common en el sur de #Londres. Cientos de pasajeros quedaron atrapados y tuvieron que romper los cristales para lograr escapar. Una falla mecánica provocó que los vagones se llenaran de humo y eso activó la alerta de emeegencia pic.twitter.com/FkaHuILRYu — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) May 5, 2023

Los pasajeros del tren entraron en pánico al percibir el olor a humareda dentro del vagón y comenzaron a embestir las ventanas del transporte en el que se encontraban, mientras los pasajeros que caminaban por la estación ayudaron a romper los vidrios para que pudieran salir. Algunos constructores que se encontraban allí usaron martillos para quebrar las lunas.

Las autoridades londinenses están investigando las causas del posible fallo con los frenos y el problema que se presentó con la puerta del vagón, que solo se abrió 10 centímetros y no dejó salir a los aterrorizados pasajeros. No obstante, se encontró que no existe evidencia de ningún tipo de incendio dentro del tren, por lo que no hubo peligro para los viajeros.

VIDEO RECOMENDADO