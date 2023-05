Le salvó la vida. Un hombre fue el gran héroe de un pequeño bebé luego de que su cochecito rodara sin control hacia una autopista con varios autos a gran velocidad. El hecho, ocurrido en Estados Unidos, fue captado en video y se ha viralizado en las últimas horas en distintas plataformas de redes sociales.

Un video de vigilancia de Hesperia, California, muestra a una mujer que organiza cosas en las afueras de un lavado de autos, cuando un fuerte viento provoca que la carriola, en donde se encontraba su pequeño sobrino, salga a velocidad con dirección a la autopista.

La mujer, quien según NBCLA tiene 60 años, intenta perseguir la carriola, pero cae y lucha por recuperarse, mientras el cochecito con el bebé dentro se acerca peligrosamente a la autopista. Es ahí donde Ron Nessman, el héroe de la historia, se apresura a atrapar la carriola.

“Sabía que podía conseguir [la carriola] y la conseguí, y estoy agradecido por eso, porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no estuviera allí”, dijo el hombre.

Después de rescatar al niño, volvió a ver a la cuidadora caída del bebé, cuyas rodillas, según los informes, sangraban producto de la caída. “Hizo todo lo que pudo para levantarse”, dijo Nessman a NBCLA. “Todavía estaba conmocionada y estaba llorando”.

El hombre pudo contar además parte de su vida y cómo distintos hechos lo llevaron a aquel lugar en el momento exacto. Contó que fue camionero y, tras el fallecimiento de un ser querido, descuidó su vida y se quedó sin hogar. Su hermana lo acogió hace tres meses, en los cuales buscaba trabajo.

Nessman llegaba de una entrevista de trabajo cuando la carriola del bebé estaba por llegar a la autopista. “Si quieres algo diferente, vas a hacer algo diferente, y hoy quiero algo diferente de la vida”, dijo a ABC News. El hombre aprovechó la presencia de los medios para pedir ayuda, pues aún no consigue empleo.

