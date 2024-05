Luego de seis semanas de exposición de pruebas y debates, se ubica en su recta final el juicio contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por falsificar documentos para ocultar un escándalo sexual en 2016.

El expresidente busca regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, pero previamente deberá vencer al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre. El juicio contra el magnate se da en plena campaña presidencial y el fallo judicial podría repercutir en la candidatura de Trump.

Este martes, Todd Blanche, principal abogado del candidato republicano, presentó en Nueva York los alegatos finales. Durante su intervención, el letrado descalificó los testimonios de Michael Cohen, exabogado de Trump que pagó a la actriz porno Stormy Daniels.

Asimismo, Blanche aseguró que no existen elementos probatorios en el juicio penal, el primero que se lleva a cabo contra un expresidente de Estados Unidos. Además, aseguró que el pago de US$ 420,000 a Cohen fue por su trabajo como abogado de Trump y no para que le pagara 130,000 dólares a Daniels por su silencio. “La respuesta más sencilla es la correcta”, aseguró.

Por otra parte, Blanche hizo una invocación al jurado que luego fue criticada por el juez, “No se puede enviar a alguien a prisión, no se puede condenar a alguien basándose en las palabras de Cohen”, dijo el abogado de Trump.

Ante ello, el magistrado Juan Merchan calificó de “escandaloso” lo dicho por Blanche. En ese sentido, ordenó al jurado no tomar en consideración para su fallo la declaración de Cohen.

“Ese comentario fue inapropiado y debe ignorarlo. En sus deliberaciones no podrá discutir, considerar ni siquiera especular sobre cuestiones relativas a la sentencia o a la pena”, aseguró.

El jurado deberá reunirse y debatir los alegatos vertidos tanto por la defensa del exmandatario, así como por la Fiscalía. Además, deberán tomar una decisión por unanimidad. En caso de no hacerlo, el juez podría declarar nulo el juicio contra el expresidente.

Se espera que este miércoles inicie la deliberación del juzgado y cuyo pronunciamiento pueda darse tan pronto como hoy o en los siguientes días.

