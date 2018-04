Un joven guatemalteco con síndrome de Down fue liberado hoy tras ser arrestado por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos por ser un inmigrante indocumentado. Su detención ocurrió hace tres semanas en la empresa Fort Pierce, en Florida .

Se trata de Juan Gaspar-García, quien consiguió su libertad luego que su hermana, Dolores Gaspar-García, lanzó un pedido a través de Internet y solicitó ayuda al senador republicano de Florida, Marco Rubio, y así evitar su deportación.

“Mi hermano no tiene la capacidad de entender algunas situaciones sin que se las expliquen bien porque tiene síndrome de Down, y probablemente no entiende por qué está ahí ni qué está pasando”, señaló Dolores a el Nuevo Herald y agregó que “además él tiene diabetes, toma medicamentos y es muy importante que esté con nosotros para recibir los cuidados especiales que necesita”.

La familiar del joven aseguró que seguirán luchando para que su hermano se quede en Estados Unidos, país al que emigró desde los 14 años y en donde viven sus otros dos hermanos y padre. Si por el contrario es deportado a Guatemala, no tiene a nadie quien lo pueda cuidar.

“Ahora vamos a continuar luchando para ver si logra tener un estatus legal en este país”, aseguró la mujer, quien recogió a su hermano del centro de detención de Broward.

En tanto, la oficina del senador Rubio se enteró de la petición y anunció que se comunicará para ofrecer asistencia.

PODRÍA SER DEPORTADO



Néstor Yglesias, vocero de Investigaciones de Seguridad ICE de Miami, manifestó que “ICE conduce los casos de inmigración en cumplimiento con la ley federal y la política de la agencia. Sin embargo, como ha dejado claro el Director Interino de ICE, Thomas Homan, ICE no exime clases o categorías de extranjeros deportables de la aplicación de la ley. Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetos al arresto, detención y, si se descubre que tienen una orden final de deportación, ser expulsados ​​de Estados Unidos”.