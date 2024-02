El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció ayer en la noche, en una conferencia de prensa improvisada, luego de que el fiscal Robert Hur asegurara en su informe que el mandatario retuvo y divulgó documentos clasificados de cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

El informe fiscal indica que la información clasificada fue intencionalmente compartida por Biden cuando dejó la vicepresidencia. El contenido de dicha información incluye temas de política militar y extranjera de Estados Unidos en Afganistán.

No obstante, Hur decidió no presentar cargos, dado que consideró que no existen los indicios suficientes para culparlo. “Es un agradable anciano con buenas intenciones y mala memoria”, indica el documento. Además, señala que, para procesarlo, debe dejar la Presidencia.

“Sería difícil convencer a un jurado de que le condenara - para entonces, sería un expresidente bien entrado en la octava década de vida - de un crimen grave que requiere [para ser cometido] un estado mental capaz de realizar acciones de manera intencionada”

Sin embargo, el informe determina que el mandatario se encuentra con “memoria significativamente” limitada. Asimismo, indica que Biden, de 81 años, no recordaba su periodo como vicepresidente ni tampoco la fecha en la que murió su hijo.

El mandatario se pronunció en una rueda de prensa no programada en la Casa Blanca y aseguró que su “memoria está bien”. Además, en cuanto al olvido de la fecha de la muerte de hijo Beau, se mostró ofuscado. “¿Cómo diablos se atreve?”.

Buscó desmentir y se confundió

No obstante, Biden cometió un nuevo desliz durante la conferencia. Esta vez, el mandatario confundió a los presidentes de Egipto y México.

“Como ustedes saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la entrada para la entrada de ayuda humanitario (a la Franja de Gaza). Yo hablé con él, yo lo convencí”, señaló, refiriéndose al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense comete errores similares en las últimas semanas. Por ejemplo, el domingo aseguró haber conversado con el expresidente francés François Mitterrand en 2021. Sin embargo, Miterrand murió en 1996. Es decir, lo confundió con el mandatario francés actual, Emmanuel Macron.

Asimismo, el miércoles confundió a Ángela Merkel con su antecesor Helmut Kohl, en una anécdota sobre la toma del Capitolio en 2021. Sin embargo, Kohl falleció en 2017.

