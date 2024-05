Luego de varias horas de intensas búsqueda se informó de la muerte de Ebrahim Raisi, el presidente de Irán que se trasladaba en un helicóptero junto a altos funcionarios de su país. Luego de la confirmación, Israel aseguró que no estuvo detrás de dicho deceso.

Un funcionario israelí -que prefirió el anonimato- dijo a Reuters “no fuimos nosotros”, en alusión a la muerte de Raisi.

Como se sabe, el gobierno de Raisi es un enemigo declarado de Israel, donde el presidente iraní incluso mostró su apoyo a Hamás y declaró que “Palestina es la primera cuestión del mundo musulmán”.

Tras su muerte, Israel no ha tenido expresiones de pena ni condolencias, todo lo contrario: “El presidente Raisi era un hombre cruel y ciertamente no derramaremos una lágrima por él, pero la política de Irán contra Israel no variará ya que está determinada por Jamenei”, dijo el líder de Israel Beitenu y ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, según apunta el Mundo.





Repudio de Israel

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas guardó este lunes un minuto de silencio en memoria del presidente de Irán Ebrahim Raisi y su ministro de Relaciones Exteriores, fallecidos en un accidente de helicóptero.

El Consejo “presenta sus condolencias y expresa su cercanía con las familias y el pueblo de la República Islámica de Irán”, declaró el embajador de Mozambique Pedro Comissario Afonso, quien ejerce la presidencia rotativa. Todos los representantes diplomáticos, incluyendo al embajador adjunto de Estados Unidos Robert Wood, se pusieron de pie.

El gesto fue repudiado por Israel.





El accidente

Ebrahim Raisi viajaba con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y otros funcionarios y guardaespaldas, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Se precisó que también encontraba el ayatolá Al-Hashemi, Imam de la Mezquita de Tabriz.

La nave en la que viajaba Raisi era un Bell 212 que formaba parte de un convoy de tres aparatos y el accidente se debió a un “fallo técnico”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.