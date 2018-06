Martha Dolak , modelo de 31 años, salvó su vida tras enviar una brutal selfie de su rostro masacrado. La mujer sufrió una golpiza por parte de su novio Michael Goodwin, con quien convivía en la ciudad de Londres, Inglaterra .

De acuerdo al diario The Sun , con el tiempo, el hombre comenzó a tornar su comportamiento más violento y sus incontrolables celos terminaron por transformar la relación en una pesadilla.

En octubre del 2017, un mensaje de WhatsApp enviado por un amigo a Dolak fue leído por Godwin, quien se enfureció y terminó golpeándola salvajemente.

"Cuando vio el mensaje se puso pálido. Me aterré y traté de tomar mis cosas y largarme de allí. Me dijo que no podría irme y cerró ambas puertas con llave", recordó Dolak al medio británico.

Al intentar escapar por una ventana, el sujeto la tomó por detrás y la pateó en la cabeza hasta dejarla inconsciente, lo cual le produjo una fractura de cráneo, daño permanente en un nervio óptico y hemorragia cerebral.

Después de un par de horas, Dolak tomó su celular y decidió tomarse un selfie para enviarlo a un amigo, quien tras recibir la terrible instantánea altertó a su padres. Esta acción hizo que la Policía llegará hasta la vivienda para intervenir a Godwin.

"No podía levantar mi cabeza. No lograba abrir uno de mis ojos y mi cara se sentía espesa por la sangre seca", señaló Dolak.

La fotografía tomada por la modelo no solo sirvió para frenar los abusos de su pareja y salvar su vida, sino también fue prueba clave para sentenciar a Godwin a cuatro años y tres meses de prisión.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS PUEDEN HERIR SUSCEPTIBILIDADES