La Navidad es una fecha que llena de ilusión a millones en el mundo y la familia real británica no es ajena a esto. Hace unos días, el príncipe Guillermo de Cambridge estuvo de visita en el hospital Royal Marsden de Londres que atiende a pequeños con cáncer y sus declaraciones sobre esta fecha continúan conmoviendo a los fieles seguidores de la reina Isabel II del Reino Unido. Luego que un niño le preguntara qué es lo primero que haría si él estuviera a cargo de esta celebración mundial, el hermano de Enrique de Sussex conmovió a todos con su respuesta, ¿Qué fue lo que dijo?

En la conversación con la emisora del recinto, el esposo de Catalina de Cambridge reveló su lista de deseos navideños, donde destaca el poder pasar un día completo sin la presencia del COVID-19.

Tierna pregunta a Guillermo de Cambridge

El segundo en la línea de sucesión al trono británico fue consultado por un niño, quien le preguntó qué haría si estuviera a cargo de la Navidad.

“Tendríamos que reunir a todos para disfrutarlo, hacer una gran fiesta y definitivamente no habría covid. Y no habría cáncer en el mundo si yo estuviera a cargo de la Navidad por un día”, dijo para luego preguntarles: “¿Qué tal eso? ¿Es esa una respuesta suficientemente buena?”, según destacan desde Daily Mail .

Además afirmó que un buen regalo sería que el Aston Villa derrotara al Chelsea en el partido de la Liga Premiere del Boxing Day (26 de diciembre).

El príncipe Guillermo de Cambridge respondió las preguntas de los niños del Royal Marsden London Hospital. (Foto: @RadioMarsden / Twitter)

Otro niño le preguntó si tenía un Lamborghini a lo que respondió “me encantaría tener un Lamborghini, un gran Lamborghini amarillo brillante. Pero no, por desgracia, no tengo un Lamborghini. Tendré que ahorrar para uno de esos cuando sea mayor”, mientras que otra cuestionó sobre su actividad festiva favorita y él aseguró que “me gusta patinar sobre hielo. No soy muy bueno. Apuesto a que eres mejor que yo”.

Eso no fue todo, pues el nieto de Isabel II también reveló que sus canciones navideñas favoritas son “Feliz Navidad” y “Stay Another Day”, de East 17. Su película prefilecta para estas fechas es “Elf” (2003), de Will Ferrell.

Navidad con la familia real británica

En otro momento, el príncipe William, de 39 años, afirmó que le encanta jugar al Monopoly y Risk con su esposa Kate Middleton en Navidad y que es ‘muy especial’ ver a sus hijos Jorge, Carlota y Luis jugando con los hijos de sus primos.

“Nos encantan los juegos de mesa cuando estamos con los niños. Nos encanta el Monopoly… Es un gran juego, aunque algunos se enfadan mucho cuando pierden”, bromeó para luego agregar que “para mí, reunir a la familia en Navidad siempre es encantador porque estamos bastante dispersos en nuestras cosas durante todo el año y tenemos muy pocos momentos en los que realmente nos unimos. La Navidad con niños es mucho más excitante y ruidosa, y la verdad es que nos encanta”.