"Número dos" del gobierno de May asegura que retrasar el Brexit es postergar decisiones

Londres. El "número dos" del Gobierno británico, David Lidington, consideró hoy que retrasar el Brexit no es una buena alternativa porque supondría "aplazar" decisiones.

En unas declaraciones a la BBC, Lidington pidió, además, a los conservadores que apoyen a la primera ministra, Theresa May , en un momento "crítico" del Brexit , después de que varios diputados "tories" pidiesen al Gobierno que descarte una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo y que se decida el retraso del "divorcio".

El Reino Unido tiene fijada la fecha de su salida del bloque europeo para este 29 de marzo.

"Si uno no tiene cuidado, (un retraso del Brexit ) es simplemente aplazar la necesidad de afrontar la toma de decisiones. No es un curso de acción alternativo real", agregó Lidington.

Según afirmó, nadie en el Gobierno ha dejado de admitir que una salida sin acuerdo "impondría unos costes considerables en la economía británica".

Lidington hizo estas declaraciones antes de que May presida en su residencia de Downing Street una reunión del Gobierno, en la que el Brexit será el tema de discusión, según fuentes oficiales.

Después de esa reunión, May acudirá a la Cámara de los Comunes para informar sobre la reunión de ayer en Egipto entre la Unión Europea (UE) y la Liga Árabe, tras lo cual tiene previsto hacer una declaración sobre la marcha de las negociaciones del Brexit.

La "premier" conservadora ha prometido que los Comunes podrán votar sobre el acuerdo del Brexit no más tarde del 12 de marzo, aunque mañana los diputados tendrán la posibilidad de presentar y votar una serie de enmiendas no vinculantes a una moción neutra.

May mantiene contactos con la UE para conseguir cambios en la salvaguarda irlandesa del pacto, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, pero que ha motivado el rechazo de muchos diputados, principalmente los "tories" euroescépticos.

Aunque aún no se conocen las enmiendas, varios miembros del Gobierno han sugerido que evalúan respaldar un plan que obligue al Ejecutivo a pedir un retraso del "divorcio" de la UE.

La cláusula irlandesa establece que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que la provincia británica de Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

May pide a la UE garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del Brexit.

Ayer, el liderazgo laborista manifestó por primera vez su intención de apoyar un segundo referéndum si el acuerdo del Brexit no incluye la permanencia en la unión aduanera.



Fuente: EFE