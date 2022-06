En su última charla sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Emmanuel Macron, presidente de Francia, se ganó el desprecio del pueblo ucraniano por sus palabras.

Aunque no llegaron a mencionar concesiones territoriales, Macron ante todo insistía no “humillar” a Putin, prefiriendo otra salida que provocando a Rusia. El gobierno ucraniano, naturalmente, no reaccionó positivamente ante esto, y declaró a Macron consternado más que nada por el orgullo de Francia que alguna manera de obtener la paz.

Dmitro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores, declaró el viernes: «Los llamamientos, pidiendo que se evite humillar a Rusia solo pueden humillar a Francia. Es Rusia la que se está humillando. Haríamos mucho mejor concentrándonos en la mejor manera para poner a Rusia en su sitio. Así podríamos conseguir la paz y salvar vidas».

Macron (Foto:GettyImages)

Macron siempre ha apoyado dialogar con Rusia, a pesar de su negatividad de repetir el acto. Pero Macron opina incluso telefónico, el diálogo puede llevar a resultados óptimos.

El ministro de Asuntos Exteriores tampoco ha podido esconder su desprecio ante las

Aún así, Macron no descarta una posibilidad de viajar a Kiev para mostrar el apoyo francés: solidaridad, apoyo militar, «puerta abierta» a una «solución diplomática» aparentemente invisible, por ahora.