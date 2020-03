Con casi 70 años, Dan Patrick, vicegobernador de Texas, señaló que ancianos, como él, están dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar la economía de Estados Unidos antes de que se impongan confinamientos masivos para frenar la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con Fox News, el político republicano señaló que la idea es no sacrificar el futuro económico de sus nietos y que las personas mayores salgan a trabajar pese a la propagación de la peligrosa enfermedad originaria de Wuhan, China.

“A mí nadie me ha preguntado si, como ciudadano mayor, estoy dispuesto a jugarme mi supervivencia a cambio de mantener a los Estados Unidos tal y como es para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque mi respuesta es que sí, que estoy dispuesto”, indicó Patrick.

“Mi mensaje es que debemos volver al trabajo, volvamos a vivir, seamos listos acerca de todo esto y los mayores de 70 ya cuidaremos de nosotros mismos. No sacrifiquéis el país, no sacrifiquéis el gran sueño americano”, agregó.

A pesar de que Patrick forma parte de la población más vulnerable al contagio del COVID-19, el vicegobernador estadounidense señala que no desea que su país se perjudique.

“Eso no me hace más noble ni más valiente, nada de eso. Creo que hay muchos más abuelos que se sienten como yo ahí afuera (...). No quiero que todo el país se sacrifique”, aseveró.

El periodista que le entrevistaba, Tucker Carlson le preguntó: “¿Está diciendo que hay peores cosas que morir por coronavirus?”. “Sí”, respondió Patrick.

VIDEO RECOMENDADO

LOS HÉROES DEL PERÚ EN ESTA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS

Héroes que el Perú aplaude, se juegan la vida [VIDEO]