¿Navidad en setiembre? En Cincinatti, barrio de Estados Unidos, los vecinos han decidido adelantar las festividades por una conmovedora razón: para que el pequeño Brody Allen pueda disfrutarlas. A sus cortos dos años, los médicos dijeron que padece una forma muy agresiva de cáncer cerebral y sólo le quedan dos meses de vida.

"Él lo está disfrutando [...] Una mañana se despertó y el arbolito de Navidad estaba puesto. El no sabe que en realidad no es Navidad", le dijo al New York Times McKenzie Allen, de 21 años, hermana de Brody.

Las pruebas del Hospital Pediátrico de Cincinnati mostraron que Brody Allen tenía cuatro tumores, uno en la parte inferior del cerebro, dos en el puente que une al cerebro con la espina dorsal, y otro en la base de la médula espinal.

Al no poder darle radiaciones por su tamaño, iniciaron el tratamiento de quimioterapia más intenso posible, pero no fue efectivo. Uno de los tumores había crecido 30 por ciento y apareció un quinto tumor en el cerebro. Después de 98 días en el hospital, lo enviaron a casa.

Tras ello, la familia del pequeño Brody decidió que, mientras viva, el niño sería feliz.

"Al terminar la quimioterapia, todos en la familia nos hicimos la promesa de que, para Brody, cada día iba a ser mejor que el anterior. Y nos propusimos hacer todo lo que pudiéramos y darle toda la felicidad que fuera posible, a pesar de que le quede poco tiempo de vida", le contó a CBS News McKenzie Allen, la hermana.

Los Allen pusieron la decoración navideña que tenían guardada y cuando se les acabó fueron a buscar más. Al quedarse sin muchos adornos, sus vecinos les dieron las suyas, y luego decoraron sus propias casas.

Con el pasar de los días, Cincinatti ha sido abordado por el espíritu navideño y la alegría que esto ha causado a Brody y su familia .