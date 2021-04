La muerte del príncipe Felipe causó un gran dolor en la familia real. El duque de Edimburgo falleció el último viernes a los 99 años tras estar hospitalizado por una infección. Hasta el momento su esposa, la reina Isabel II, no ha salido a declarar a los medios guarda el luto en silencio. Quién si se manifestó fue el tercer hijo de la reina. El príncipe Andrés reveló que su madre siente un vacío en su vida.

“Ella lo describe como un gran vacío en su vida”, declaró Andrés este domingo al término de una misa en homenaje al fallecido.

El también duque de York expresó que la reina es una persona que muestra fortaleza en las desgracias y dificultades. El abuelo de la nación estuvo casado 73 años con Isabel II. Andrés renunció a su título de Príncipe de Grecia y Dinamarca para contraer matrimonio con Isabel. Si bien recibió los títulos de Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth y Barón de Greenwich, siempre estuvo a la sombra de su esposa, con gran lealtad.

“La muerte de mi padre me ha hecho comprender, no sólo nuestra pérdida, sino también la pérdida que todo el mundo ha sentido, por tanta gente que ha muerto y ha perdido a sus seres queridos durante la pandemia. Y así, todos estamos en el mismo barco, en circunstancias ligeramente diferentes porque él no murió de COVID, pero todos tenemos un gran sentimiento de pérdida”, agregó.

Los hijos

El príncipe Felipe y la reina Isabel tuvieron tres hijos hombres y una hija mujer. El mayor es el príncipe Carlos, hoy heredero de la Corona. Le sigue la princesa Ana, el tercero es el príncipe Andrés y el último es el príncipe Eduardo. El príncipe Andrés, de 61 años y considerado como el hijo preferido de Isabel II, se apartó de la familia real en 2019, pero la muerte de su padre volvió a unir a la familia real.

El próximo sábado será el funeral en la capilla de San Jorge al lado de castillo de Windsor. La ceremonia privada comenzará a las 2 p.m. (hora británica). Se pedirá a la nación que guarde un minuto de silencio como tributo. El Reino Unido rindió este sábado un primer homenaje solemne al príncipe Felipe, con 41 salvas de cañonazos, una por minuto, en diferentes puntos de la geografía británica.

La muerte del marido de la reina Isabel II llegó en un momento delicado para la monarquía británica, luego de las revelaciones que hicieron el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en la que acusaron de racismo a miembros de la realeza. Se confirmó la presencia de Harry, pero no asistirá su esposa, quien está embarazada.

