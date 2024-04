Un hecho histórico y sin precedentes ocurrirá este lunes, 15 de abril del 2024, en Estados Unidos cuando el primer expresidente del gigante norteamericano se siente en el banquillo de los acusados de un tribunal de Nueva York, sindicado de un delito penal que podría llevarlo a la cárcel por un lapso máximo de cuatro años.

El protagonista será el magnate Donald Trump, dueño de una de las corporaciones empresariales más acaudaladas del mundo, quien, además, busca volver a la Casa Blanca por la puerta grande en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de este año.

En el prólogo de esta historia, la defensa legal de Trump intentó en más de una ocasión retrasar el inicio del juicio que dirigirá el magistrado de origen colombiano Juan M. Merchan, pero no tuvo éxito. La hora cero llegó.

EL CASO

Trump es acusado de 34 cargos por “falsificación de documentos contables” de su empresa familiar, la Organización Trump. Según la acusación fiscal, en la recta final de la campaña presidencial del 2016, en la que se enfrentó a Hillary Clinton, le habría pagado US$130,000 a la actriz porno ‘Stormy Daniels’, para que no divulgue una relación sexual que habría sostenido con ella 10 años antes, cuando ya estaba casado con su actual esposa, Melania. El pago habría sido encubierto a través de la figura de “honorarios legales” a la cuenta de su entonces abogado, Michael Cohen.

En su momento, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, sostuvo que esta acción fue “una conspiración para amañar las elecciones presidenciales (del 2016) y mentir en documentos comerciales para encubrirlo”. Los letrados de Trump aseguran que el pago se produjo debido a un intento de extorsión de Daniels. La Fiscalía prevé demostrar que esta era una práctica recurrente del exmandatario, mencionando otros dos pagos que habrían buscando tapar situaciones perjudiciales para la imagen de Trump. Una, referente a comprar el silencio de Dino Sajudin, exconserje de la Torre Trump que dijo que el exmandatario tenía un hijo oculto, y otro para acallar a Karen McDougal, exmodelo de Playboy, quien afirmó haber tenido una aventura con Trump.

Francisco Belaunde Matossian, especialista en derecho internacional, considera que el expresidente estadounidense “está implicado directamente” con las irregularidades que evalúa el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. En conversación con Perú21, anotó que este “es el único juicio que podría derivar de una condena contra Donald Trump antes de la elección de noviembre”. Por lo que, dijo, puede tener una incidencia en la campaña electoral en la que se enfrentará al actual mandatario, Joe Biden.

El analista indicó que el juicio penal no le impide a Trump postular ni ser elegido presidente. “Este caso se rige bajo la ley estadual de Nueva York. El acusado no va a la cárcel hasta que no pierde la apelación”, sostuvo.

Belaunde manifestó que al ser la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, la Constitución de Estados Unidos no contempla qué hacer si el presidente electo es condenado a cárcel. “Trump va a usar esto para victimizarse. No creo que Biden diga nada, seguro serán otras personas de su entorno quienes opinen sobre el juicio”, concluyó.

LOS OTROS JUICIOS

Si Trump es declarado culpable de falsificar documentos, la pena máxima es de 1 año de prisión. Si, más bien, el tribunal determina que falsificó esos documentos para violar leyes electorales, la pena alcanzaría los 4 años. También podrían imponerle una multa o una figura de libertad condicional, sobre todo tomando en cuenta los 77 años de Trump.

El juicio duraría entre 6 y 8 semanas, y comenzará por la elección de los 12 miembros del jurado, quienes se mantendrán en el anonimato por razones de seguridad.

En total, el multimillonario norteamericano afronta 91 inculpaciones criminales en Washington, Florida, Georgia y Manhattan, por situaciones como el asalto al Capitolio, llevarse documentos confidenciales del Pentágono o intentar un fraude electoral en Georgia.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Pese a acumular investigaciones, juicios y condenas firmes por graves delitos, las desorbitadas peroratas políticas de Donald Trump no pierden adeptos #DonaldTrump #peru21noticias #joebiden #usa