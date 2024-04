NUEVA YORK (EFE).- El juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se inicia este lunes con la selección oficial de los 12 miembros del jurado, proceso que se encuentra cargado de intereses políticos ante las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

De acuerdo con la norma de procesos judiciales en EE.UU., los integrantes del jurado están obligados a demostrar que no ostentan prejuicios sobre el acusado ni ideas preconcebidas que puedan nublar su veredicto final, situación que se complica ante la personalidad confrontacional de Trump, quien podría esperar hasta dos semanas para conocer los nombres que decidirán su libertad, debido a que deben ser evaluados por el escrutinio de la defensa y de la Fiscalía. Esta investigación buscará identificar presuntas participaciones en campañas a favor o en contra del candidato republicano, además de sus enfoques políticos o sentimientos que puedan influir en sus decisiones.

EL CASO

Según la acusación fiscal, en la recta final de la campaña presidencial de 2016, le habría pagado US$130,000 a la actriz porno ‘Stormy Daniels’, para que no divulgue una relación sexual que habría sostenido con ella 10 años antes, cuando ya estaba casado con su actual esposa, Melania. El pago habría sido encubierto a través de la figura de “honorarios legales” a la cuenta de su entonces abogado, Michael Cohen.

Trump lanzó el último sábado una controversial crítica contra los fiscales de Nueva York y la acusación penal de soborno que presentaron en su contra, en medio de su último mitin de campaña previo al inicio de su juicio, al que calificó como un “amaño comunista”.

“Me veré obligado a comparecer totalmente amordazado. No se me permite hablar. Quieren quitarme mi derecho constitucional de hablar. Me enorgullece hacerlo por ustedes”, dijo.

DATOS

- Donald Trump protagonizará el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de Estados Unidos.

- La defensa de Trump acusó al juez de origen colombiano Juan M. Merchan y demás magistrados del caso de una “conspiración izquierdista radical que ha desatado una caza de brujas”.