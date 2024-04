En un hecho escalofriante ha conmocionado a la ciudad de Soto de Ribera, Asturias, España, donde un hombre de 46 años ha sido detenido por presuntamente asesinar y decapitar a su padre.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en la vivienda familiar. Según testigos y efectivos de la Guardia Civil, el agresor apuñaló y decapitó a su progenitor, luego llevó la cabeza hasta una carretera cercana, donde la arrojó y pateó como si fuera un balón. Además, se abalanzó contra varios automóviles, incluso lanzó la cabeza a uno de ellos.

Arancha Lomba, vecina de la zona y conductora de uno de los vehículos afectados, relató el espeluznante encuentro: “Se puso delante de mí, se empezó a reír y me tiró la cabeza al capó. Al principio, no sabía lo que estaba pasando hasta que me di cuenta de que era la cabeza desmembrada de un hombre”. Otros conductores también fueron testigos de la violenta escena.

Ante ello, las autoridades respondieron rápidamente a las llamadas de auxilio, desplazando agentes de la Guardia Civil y personal del SAMU al lugar de los hechos.

El hombre, que carece de antecedentes policiales, fue reducido y detenido, siendo trasladado inicialmente al cuartel de Soto de Rey y posteriormente al área de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) debido a su alterado estado de salud.

Las investigaciones están en curso para esclarecer este trágico suceso y determinar las circunstancias que llevaron al presunto autor a cometer tan horrendo crimen.

Decapita a su padre y lanza su cabeza contra autos.

