Increíble. En Bogotá, una mujer, identificada como Sandra del Pilar, recibió una condena firme de 13 años y 8 meses de prisión efectiva tras ser atrapada robando un pollo asado en un conocido supermercado colombiano. Según la mujer de 52 años, el hurto de dicho alimento fue para darle de comer a su hijo que había sufrido un desmayo en el colegio por inanición minutos antes.

Sandra relató el suceso que comenzó con una llamada “del colegio de mi hijo para decirme que se había desmayado y yo sabía que eso le había pasado por hambre”. Luego, la colombiana procedió a robar el pollo asado sin percatarse de la presencia de los guardias de la tienda, quienes “me llevaron a la parte de seguridad, donde llegó la Policía y me dijeron que me tenía que ir para la unidad de Paloquemao”.

Horas después, la mujer fue liberada y, desde entonces, se dedicó a vender empanadas hasta hacerse conocer en todo Mazuren, su pueblo. “Entonces, yo hacía desayunos, almuerzos, lasañas, fiestas de quince años y, bueno, qué no hacía”, confesó.

Todo estaba bien en la vida de Sandra del Pilar, hasta que un día un efectivo del orden la llamó por su nombre y le pidió su documento de identidad: “El agente me dice, ‘doña Sandra, permítame la cédula’ y, después de verla, me dijo que me ponga un saco y unos zapatos, porque nos íbamos”.

Luego de eso y con 48 años en ese momento, Sandra acabó presa en la cárcel El Buen Pastor, donde ya cumplió cuatro años de condena, al igual que su esposo, ambos acusados del delito de “utilización de menores de edad para efectuar un robo”.

“Si mi esposo sale vivo de la cárcel, es un milagro. Si logramos pasar esto juntos, los dos, es un milagro”, finalizó Sandra del Pilar en la entrevista al medio de comunicación City TV, donde mostró mucha preocupación por el grave estado de salud de su marido.









