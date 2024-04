La reconocida periodista, conferencista y escritora chilena Catalina Droguett vino a nuestro país en el marco del Women Economic Forum Perú, que promueve el liderazgo femenino y la colaboración en todos los ámbitos de la vida, un evento que se realizó el pasado 15 de marzo en el Congreso de la República, donde fue una de las invitadas especiales.

Y es que Droguett ha sido pionera en su país al incluir el importante tema de la sustentabilidad en el ámbito de las comunicaciones, promoviendo desde su espacio este mensaje en su programa ‘Chile Sustentable’, uno de los primeros en tocar el concepto que, hoy por hoy, es considerado vital en varios aspectos, tanto personales como corporativos.

Perú21 pudo conversar con la periodista, que también es fundadora de la Plataforma Latinoamericana “Mujer Sustentable”, abordando temas como el futuro igualitario, el medio ambiente y el clima, destacando la importancia de nuestras acciones diarias invitando a la regeneración y restauración del planeta.

“Desde mi propio recorrido, creo que no podemos brindar cosas buenas si por dentro no estamos bien”, comenta.





El camino para ‘Chile Sostenible’

Droguett contó los primeros pasos de su camino que la ha llevado a compartir su mensaje en varios países de Latinoamérica.

“Cuando uno estudia periodismo no sabe bien, si vas a seguir una rama o alguna especialización. Estuve en varios géneros periodísticos al iniciar en la radio, vinculado a la música y el arte. Pero en uno de mis viajes conocí el concepto de la sustentabilidad desde el mundo de la arquitectura y me di cuenta que a esta sustentabilidad le hacía falta comunicación, y eso me despertó la idea”, relató.

“Aprendí sobre este tema para poder comunicarlo y me enamoró el concepto y nació, podría decir, en mi país, porque en Chile no existía una especialización en temas de sustentabilidad o desarrollo sostenible. Chile Sustentable es mi programa de radio y televisión y fue uno de los pioneros en abordar este tema, cuando el concepto no se entendía al 100%, algo que me sirvió en parte, porque aprendí mucho en el camino”, añadió.

La periodista resaltó además la dificultad que tuvo al principio de su proyecto, pues al ser un tópico desconocido hace 15 años, los medios masivos no mostraban mucho interés respecto a la sustentabilidad.

“Es difícil mantener un espacio con esta temática y esta línea editorial, en medios masivos, como la televisión abierta u horarios comunes y no tan extraños. Fue una tarea titánica, porque es un tema desconocido, poco patrocinable en sus inicios a diferencia de hoy, que ya el tema se toca mucho. Los primeros años fue complicado, no era un tema apetecible para los distintos medios”, aseguró.

Sobre la situación en Perú y Latinoamérica

Para Droguett, el tema de la sustentabilidad ha captado la atención de muchos peruanos, quienes muestran interés en distintos aspectos relacionados al cuidado personal y del medio ambiente, una tendencia que se viene desarrollando en varios puntos de Latinoamérica y no solo en Perú o Chile.

“Perú es un país maravilloso. Creo que cada vez hay mayor interés temas en la comunidad peruana en aspectos como sostenibilidad, autocuidado, conexión con la naturaleza y cuidado del planeta, sobre todo con las nuevas generaciones. Hay un alto interés que capta cada vez más espacios”, comentó la periodista.

“Cada vez hay más preocupación por estos temas, pero no solo eso, sino también acción en muchos países vecinos. No solo hay interés por conocer los problemas, sino también de proponer soluciones, alternativas, que vienen muy de la mano de los emprendimientos, para vivir de una mejor manera, desde la sustentabilidad en la alimentación o incluso en la moda o productos tecnológicos, hay muchos ejemplos”, agregó, respecto a la situación en la región.

Droguett, es Advisory Council Women Economic Forum Chile, Embajadora G100: Mission Million. Ala Ecocivilización y Agua, ha sido galardonada con diversos premios por su destacada labor en pro del medio ambiente y el empoderamiento femenino.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio “Mujer Influyente 2020″ otorgado por la Comunidad Mujeres Influyentes; el Premio “Mujeres líderes creando un mundo más sostenible para las generaciones futuras por el Women Economic Forum; el Premio “Comunicadora que Inspira 2021″ entregado por la Red de Mujeres en Alta Dirección REDMAD, y el Premio 2022 “20 Líderes para la conservación de la naturaleza” entregado por la WWF.





