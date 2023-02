El 3 de mayo de 2007, se alertó de un hecho que consternó a todo el mundo: la desaparición de Madeleine McCann, una niña británica de apenas tres años de edad. Su secuestro se registró durante unas vacaciones familiares en Portugal. Nunca más se supo de ella, aunque sus padres no han dejado de buscarla desde entonces.

Recientemente, una joven identificada como Julia Faustyna, asegura que es ella es Madeleine. La mujer que vive en Polonia creo una cuenta de Instagram (@iammadeleinemccan) para pedir que la ayuden a contactar a sus supuestos padres biológicos, Kate y Gerry MacCann.

La joven ha llenado su red social con diferentes publicaciones con las que busca convencer de su parecido con Madeleine. Aunque los usuarios resaltan su poco parecido con la menor, ella insiste con su versión.

“Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Necesito hablar con Kate y Gerry McCann”, señalaba muy segura.

¿Se realizará una prueba de ADN?

La joven actualizó la información de su cuenta para informar que los padres de Madeleine MacCann han accedido a realizarse la prueba de ADN necesaria para descartar o confirmar si ella es su pequeña.

“Thank you for support! Kate and Gerry McCann agreed for DNA test! 😭❤️ “ (¡Gracias por su apoyo! Kate y Gerry McCann accedieron a la prueba de ADN! 😭❤️)”, compartió la joven en su red social.

¿Cuál es la versión de Julia Faustyna?

La mujer polaca narró que hace algunos meses tiene dudas sobre quién es ella luego de que los padres que la criaron no le dieran detalles convincentes sobre sus primeros años de vida. Añade que se han negado a realizarse una prueba de ADN.

Desde entonces vive convencida de que ella es la Madeleine. Debido a los cuestionamientos por su versión, Julia asegura “no estar loca”. Incluso afirma que puede reconocer a los pedófilos que abusaron de ella el día de su rapto.

“He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann”, asegura en su otra red social: TikTok.

¿Quién es Madeleine McCann?

Madeleine McCann era una niña británica de tres años que desapareció mientras dormía un 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones familiares en el complejo turístico Praia da Luz en la región de Algarve, Portugal.

Ni las autoridades ni los padres de la menor pudieron descifrar el motivo de su desaparición.

Madeleine McCann junto a su madre antes de su desaparición.

