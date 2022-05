El multimillonario y fundador de Microsoft, Bill Gates, volvió a enfrentarse a las preguntas sin filtro de la comunidad de Reddit en un nuevo Ask Me Anything (pregunta lo que quieras), este formato de la red social donde los usuarios se atreven a cuestionar e indagar sobre personalidades.

Aprovechando su aislamiento por haberse contagiado de COVID-19, el filántropo se atrevió a responder temas variados entre los que sobresalieron el coronavirus y unas futuras pandemias, su rechazo a las criptomonedas y hasta qué tipo de celular utiliza en la actualidad, señala el Clarin.

COVID-19 y otras pandemias

Una de las preguntas que resolvió el magnate estadounidense fue acerca de la supuesta responsabilidad que él tendría por la pandemia de COVID-19.

“Gran parte de la población de mi país (por alguna razón) cree que usted es el responsable de la pandemia de COVID-19 y que está tratando de tomar el control de la población humana inyectándoles chips a través de las vacunas”, fue la sorprendente interrogante.

“La idea de chips en las vacunas no tiene sentido. ¿Por qué querría saber dónde está la gente? ¿Qué haría con la información?”, contestó Bill Gates a esta teoría conspirativa.

Asimismo, Gate se atrevió a responder inquietudes acerca de los efectos a largo plazo que tendría la pandemia. “Ni la vacunación ni la infección evitan que te vuelvas a infectar, pero la enfermedad será más leve y se propagarás mucho menos”, indicó.

“Los científicos financiados por la fundación están trabajando en vacunas que eviten que una persona se infecte, pero en el mejor de los casos, tardarán entre tres y cuatro años. Entonces, hasta entonces, tendremos que seguir reforzándonos (especialmente las personas mayores o que tienen comorbilidades)”, indicó el empresario.

Criptomonedas y el smartphone que usa Gates

Consultado sobre los motivos por los que no se atreve a invertir en criptomonedas, el fundador de Microsoft señaló que “me gusta invertir en cosas que tienen resultados valiosos. El valor de las empresas se basa en cómo fabrican grandes productos”.

“El valor de las criptomonedas es justo lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, de modo que no se suman a la sociedad como otras inversiones”, dijo.

El usuario bwagnon713 adentró en temas más personales de Bill Gates y le consultó por el teléfono móvil que utiliza. Sin dudarlo, el empresario indicó que actualmente tiene un Samsung Galaxy Z Fold 3, el teléfono plegable que permite aprovechar toda la extensión de la pantalla Infinity Flex Display de 7,6 pulgadas.