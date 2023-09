El conocido ufólogo Anthony Choy no aguantó más y arremetió contra la presentación de supuestos cuerpos extraterrestres, oriundos de Nazca, en el congreso mexicano. La muestra de este polémico hallazgo estuvo a cargo del periodista Jaime Maussan hace un par de días y generó controversia en todo el mundo.

Ante esto, Choy fue invitado a ‘América Hoy’ para opinar sobre el tema y sostuvo que es una aberración: “quiero denunciar este penoso y asqueroso fraude que ofende al Perú. Quiero aclarar que yo vengo investigando estos temas durante 24 años y solamente puedo decir una conclusión: seres no humanos ya están entre nosotros”.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes que se pronuncien por el ‘fraude’, ya que están alterando parte del patrimonio cultural. “Esto es un hecho policial, apelo a la Policía, al Ministerio de Cultura que vayan a la Universidad San Luis Gonzaga, que ahí hay un cuerpo, la momia María, es una momia nazca de más de mil años de antigüedad. Esta gente ha hecho a la mano de la momia le han cortado el dedo pulgar e índice, a la cara la han maquillado para convertirla en extraterrestre, es una ofensa contra el patrimonio arqueológico”, dijo con voz firme.

Por otro lado, recordó que hoy jueves 14 de septiembre la NASA publicó su último informe sobre la existencia de Fenómenos Anómalos no Identificado (UAP por sus siglas en inglés), donde concluyeron que, si bien hay presencia de OVNIS, no es posible asegurar que corresponden a vidas no humanas.





