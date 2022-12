Arremetió contra la prensa. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió la mañana de este lunes 26 de diciembre a los periodistas que denuncian hostigamiento.

Desde el Palacio Nacional, el cuestionado mandatario sostuvo que “no tienen autoridad moral”.

El pasado 21 de diciembre, periodistas e intelectuales emitieron una carta en la que le piden al presidente que cese “el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos”.

AMLO, como se le conoce a López Obrador, expresó que los hombres y mujeres de prensa firmantes tuvieron “un pacto de silencio” con sus antecesores en la Presidencia de la República para no hablar del alto índice de letalidad de civiles que resultaron de la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón.

“Pueden sacar un manifiesto diario y pueden seguir atacándonos en periódicos, en radio y en televisión, pero no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral, nosotros no vamos a reprimir a ningún medio de comunicación, no lo hemos hecho ni lo haremos por convicción, nosotros venimos de una lucha en contra del poder y triunfamos porque triunfó la justicia sobre el poder. Nuestra concepción de poder es distinta completamente a esto, para nosotros el poder sólo es puro, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, no es sinónimo de autoritarismo ni de corrupción ni de prepotencia”, dijo.

La carta de los periodistas fue emitida en solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leyva, luego de que la semana pasada fue víctima de un atentado.

