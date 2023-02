Una niña de 9 años fue brutalmente agredida por un grupo de niños mayores en Miami, Florida. El hecho ocurrió dentro de un bus de la escuela Coconut Palm K-8, ubicada en Homestead.

La brutal agresión fue grabada y subida a las redes sociales. El inquietante video muestra cómo distintos alumnos golpean repetidamente a la niña sin que esta pueda defenderse. La madre de la niña, identificada como Jenni, dijo que no pudo tolerar las imágenes. “Emocionalmente no aguanté ni dos minutos. No pude mirar el video. Como toda madre, estoy destrozada. Caí de rodillas.”, dijo Jenni.

Sobre el incidente, la madre agregó que lo único que sabe es que la niña y el grupo de niños tuvieron un enfrentamiento verbal que luego escaló a los golpes.

9-year-old girl on the schoolbus in South Floridapic.twitter.com/MRRTb4F9Hf — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) February 3, 2023

La madre de la niña aseguró que su hija no fue la única agredida, sino también su hijo de 10 años, quien iba en el mismo bus. Según la madre, ambos niños recién ingresaron a la escuela, pero ya son víctimas de ‘bullying’.

Al igual que ella, otra madre, que permaneció en el anonimato, afirmó que en la escuela existen serios problemas de acoso escolar. “Mi hijo fue intimidado en esa escuela, desde el comienzo del año escolar”, contó a CBS 4.

La madre de los niños atacados contó que arrestaron a un adolescente de 14 años sindicado como agresor y que planea presentar cargos. Por otro lado, el conjunto de Escuelas Públicas del Condado de Miami publicó un comunicado oficial lamentando el hecho y afirmando que los involucrados “serán disciplinados de acuerdo con el código de conducta estudiantil”.