Adela Peralta ha sobrevivido al terremoto de México de 7.1 grados que ha dejado alrededor de 330 fallecidos. Esta veterana actriz azteca superó a la muerte y tiene mucho por contar sobre cómo se aferró a la vida, aunque ahora esté conectada a varias máquinas que la mantienen respirando.

En entrevista a la agencia AFP, Peralta narra que "cuando empezó a temblar, enfrente de mí tenía un espejo del tamaño de toda la pared y se desprendió una piedrota como de metro y medio, y la puerta de la cocina tapó la entrada del departamento".

Fue en ese momento en que la madre de tres hijos —pero que no sabe nada de ellos— narra que "se apagó la luz y yo quedé recargada en una posición muy incómoda, nunca logré sentarme bien durante las 32 horas".

Su edificio, lugar de donde salieron varios heridos y muertos, quedó devastado. Los bomberos y los rescatistas creyeron que Adela era una víctima más.

Sin embargo, la actriz escuchó una voz que provenía de afuera: "Señora, no se vaya de aquí, la vamos a sacar" y ella respondió entre risas: "¿A dónde me podría ir, si no me puedo ni parar?"

"El aplauso rotundo y de alegría se sintió de toda la gente al saber que yo estaba viva", recuerda Adela, quien le gusta estar frente a las cámaras. Los mexicanos la recuerdan como vedette, humorista, maga, campeona mundial de pesca y una feminista comprometida.