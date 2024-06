En un show reciente en la ciudad de Arequipa, la cantante Pamela Franco no se contuvo y lanzó varias indirectas al padre de su hija, Christian Domínguez. En un momento interactuando con el público, Franco confesó haber sido víctima de múltiples infidelidades.

“Porque ese hombre no me engañó con una, me engañó con una, con dos, con tres, con cuatro, perdí la cuenta... en todas las provincias, me siento mal, yo lo sabía”, reveló Pamela en medio del espectáculo, provocando la sorpresa de los asistentes.

A pesar de sus experiencias negativas, Franco también compartió un mensaje de esperanza sobre el amor. “Realmente hay amores que sí son bonitos, simplemente hay que elegir bien, pero también te das con tus verdaderas estafadas porque hay alguno que viene así con su carita (sonríe) y de ahí sale con traición. ¡Toma!... pero no importa, sí existe el otro lado del amor bonito, hombres caballeros que te abren la puerta del carro, que se preocupan por ti”, comentó.

La cantante, sin embargo, aclaró que no ha perdido la fe en el amor. “Existe el amor y yo, por supuesto, no le he cerrado las puertas al amor”, aseguró ante su audiencia, dejando claro que aún mantiene la esperanza de encontrar una relación sincera y respetuosa.

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez le fue infiel





Christian Domínguez no lo está pasando bien

El cantante vivió un tenso momento cuando se encontraba ofreciendo una presentación en el distrito de Kimbiri, en el Vraem, Cusco.

En las imágenes difundidas por Instarándula se ve el preciso instante en que el artista se encuentra cantando frente al público cuando una lata de cerveza roza su cabeza.

Inmediatamente, los integrantes de La Gran Orquesta Internacional cubren al cantante de cumbia y lo retiran del escenario para protegerlo de más agresiones.

Según la persona que envió el video al periodista Samuel Suárez, una parte del público no estaría de acuerdo con los escándalos que han opacado su trayectoria artística, entre ellos el ampay que provocó su ruptura con Pamela Franco.

“A Christian Domínguez le lanzaron botellas de cerveza en su presentación de ayer aquí por el Vraem. No lo quieren por infiel”, escribió la denominada ‘ratuja’.





