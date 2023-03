Francisco Lalinde es el actual presidente de Viva Air, y brindó una entrevista para una radio colombiana en la que comunicó que ‘en este momento la aerolínea no se encuentra en capacidad de devolver el dinero de sus clientes’ quienes compraron sus tiques antes de que la empresa anunciara que iba a suspender operaciones y entrar en proceso de liquidación.

Lalinde sostuvo que están enfocándose en los trabajadores de la línea que quedarán sin empleo: “Llevo siete meses dándole prioridad a los pasajeros de Viva Air. Tenemos que entrar a un proceso de liquidación y lo primero que debo pensar es en el bienestar de 1.200 personas que se van a quedar sin sus puestos de trabajo”, dijo en la conversación con Blu Radio.

El presidente de Viva Air señaló que ‘la situación de los tiques de Colombia está siendo gestionada por Aerocivil’, además de que ellos habrían brindado información para el plan de contingencia. Sin embargo, acotó que la empresa ‘no tiene la capacidad de devolver el dinero de los clientes ahora’.

De acuerdo a Blu Radio, a pesar de que miles de pasajeros se encuentran varados en distintos países y casi un millón de personas habrían adquirido tiques que no tienen valor ahora, no se sabe lo que sucederá con su dinero, pues no se han brindado otras opciones para concretar sus viajes.