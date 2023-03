Alrededor de un centenar de personas se han quedado varadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez luego que la aerolínea a Viva Air suspendiera sus operaciones.

Los pasajeros critican que no tienen respuesta de la aerolínea y que están desde la madrugada del martes esperando una solución.

“Estamos acá todos los pasajeros del vuelo de las 6:35 a.m. Estamos varados, nuestro vuelo iba a Medellín (Colombia). Somos 50 a 60 personas que estamos acá varadas desde las 2 a.m. y algunos desde las 6:30 de ayer. No tenemos respuesta de Viva Air, sus pantallas están apagadas, no hay trabajadores. Los vuelos de Viva se han cancelado en toda Sudamérica, no tenemos respuesta de Indecopi, ni del (aeropuerto) Jorge Chávez”, se quejó una pasajera a las cámaras de Latina Noticias.

Viva Air emitió un pronunciamiento en el que informa sobre la suspensión de sus operaciones indefinidamente, hasta que pueda resolver sus problemas internos.

La compañía colombiana informó que la suspensión responde a “la falta de definición oportuna de la Aeronáutica Civil de la alianza entre Viva y Avianca”.

“Luego de más de siete meses de demoras por parte de la entidad, Viva ha presentado numerosas evidencias al gobierno colombiano para demostrar que se encuentra en una situación financiera crítica, asegurando que la única forma en que puede continuar volando en la región es que la Aeronáutica Civil de Colombia permita que esta haga parte de un grupo de aerolíneas más fuerte y bien capitalizado”, manifestó la empresa en un comunicado.

Luego de la suspensión de sus operaciones, dejaron de estar disponibles los vuelos a sus destinos en Colombia, Argentina, Brasil y Perú.





