Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, fue asesinado a tiros el pasado miércoles 9 de agosto en Quito. El ataque sucedió luego de un mitin realizado en el coliseo de un colegio, hasta donde llegaron varios seguidores del también periodista. El político, durante su campaña electoral, había prometido ‘mano dura’ contra las mafias en Ecuador.

Fernando había declarado públicamente que, en un eventual gobierno suyo, no existirían ‘acuerdos’ con las mafias en Ecuador. El político explicó esto tras el asesinato de Agustín Intriago, un alcalde ecuatoriano.

“Públicamente, tras el asesinato de Agustín Intriago, al decir que con las mafias no se pacta, cuando otros dijeron que se iban a reunir con los más buscados y los otros candidatos que dijeron que hay que retirarse, el único candidato que puede decir con las mafias no se pacta, aunque me amenacen, con las mafias no se pacta. No vamos a pactar, vamos a someterlos con las fuerzas de las armas” , dijo.

Además, dijo que la policía sabe todos los movimientos de la mafia en el país, por lo que iba a cambiar las estrategias para acabar con los delincuentes durante su gobierno.

“En mi gobierno, que se escuche bien, la policía exactamente sabe donde están los mafiosos, pero no intervienen. La policía intervienen luego de un ataque. En mi gobierno, vamos a cambiar las reglas del juego, la policía va a atacar primero, la policía va a intervenir, vamos a sacar de sus guaridas a todos los criminales y vamos a ponerlos en sus sitios” , agregó.