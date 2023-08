La reserva de chimpancés de la organización Save The Chimps, con sede en Florida, Estados Unidos, compartió la conmovedora reacción de Vanilla, un chimpancé de 28 años, al experimentar la libertad al aire libre y ver el cielo por primera vez.

Vanilla, quien nació en un laboratorio de primates en Nueva York y vivió en un cautiverio, mostró asombro en su expresión facial al salir de un edificio donde pasó su período de aclimatación. Su primer instinto es abrazar a otro chimpancé y, luego, levanta la mirada al cielo, transmitiendo una sensación de maravilla y admiración.

La organización Save The Chimps, cuya misión se mantiene gracias a donaciones privadas, alberga actualmente a 226 chimpancés en su reserva. Vanilla, después de pasar años en un laboratorio donde fue sometida a diversos experimentos, fue trasladada a un refugio no acreditado en California, según informa Save The Chimps.

La mayoría de los chimpancés en la reserva provienen de laboratorios donde eran utilizados para pruebas de medicamentos y tratamientos. Otros fueron empleados en la industria del entretenimiento o mantenidos como mascotas.





