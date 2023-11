El inédito triángulo amoroso entre Camila Oliveira, Edielson Oliveira y Juninho Virgilio se volvió viral en las redes sociales, pues se trata de una historia de infidelidad entre Edielson Oliveira, el padre de Camila, y Juninho Virgilio, el esposo de ella. La mujer de 25 años, originaria de Brasil, se percató del engaño entre su amado y su progenitor, y decidió exponer todo en las redes sociales.

A través de su perfil de Facebook, Camila anunció a sus familiares y amigos que había descubierto mensajes y videos íntimos en los que se evidenciaba la infidelidad de su esposo. Así que, enfurecida por la situación, procedió a publicarlos.

En las conversaciones filtradas, el padre de Camila le decía “te amo” a Juninho, quien le respondía con un “yo también”. Los videos mostraban a los dos hombres en los hoteles donde aparentemente mantenían relaciones sexuales, pues aparecían desnudos y en situaciones comprometedoras.

Luego de verse expuesto, Edielson Oliveira, el padre de Camila, fue decidido a atacar a Juninho, pero como no se encontraba, le quemó su auto. Al final, los vecinos de Juninho y Edielson se pelearon y la policía se llevó detenido al hombre.

De acuerdo a distintos testimonios, Juninho Virgilio, antes de estar con el padre de Camila, se prostituía para poder mantener su hogar. Camila lo sabía y lo permitía, pues el dinero hizo que pudieran salir adelante, ya que Juninho no podía conseguir trabajo por haber estado en la cárcel.

Después de que el hijo de Camila y Juninho muriera, el padre de Camila juró venganza contra Juniho por haber “matado” su nieto. Cuando Edielson Oliveira descubrió que su yerno se prostituía, decidió contratarlo para humillarlo.

Como parte de la humillación, el hombre lo grababa y le tomaba fotos desnudo. Sin embargo, luego de varios encuentros, el padre de Camila se habría enamorado de Juninho, por lo que comenzó a tratarlo como una pareja, algo que Juninho también comenzó a hacer.

No obstante, luego de que la historia se hiciera viral en las redes, Juninho Virgilio se pronunció a través de Facebook y dijo que fue amenazado por el padre de Camila. “Ese imbécil me amenazó porque estaba en necesidad. Cometí un error, lo admito, pero fue porque no tenía otra opción” , escribió.





