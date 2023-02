Estados Unidos lleva ya tanto tiempo enemistado con la aplicación china de Tiktok, que se puede configurar ya una cronología desde los tiempos de Donald Trump como presidente hasta ahora. Pero no es suficiente que los colegios prohíban el uso de la aplicación por temor a posible espionaje; también esto ha llegado a las grandes empresas, una vez que un legislador le pidió a Apple y Google que la eliminen de su tienda de aplicaciones.

El senador Michael Bennet, parte del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, envió una carta a Tim Cook y Sundar Pichai donde exigió el bloqueo a TikTok en la App Store y la Play Store. Señalo los peligros de la plataforma, al estar obligada por las leyes chinas a “apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia estatal.”

Tiktok podría ser una misma amenaza creciente para la seguridad de Estados Unidos, asegura Bennet. “Ninguna empresa sujeta a lo que dicte el Partido Comunista Chino debería tener el poder de acumular datos tan amplios del pueblo estadounidense, ni curar el contenido al que accede un tercio de nuestra población. Dados dichos riesgos, los insto a que eliminen TikTok inmediatamente de sus respectivas tiendas de aplicaciones», describe la carta.

The Verge explica que Bennet es el primer legislador norteamericano que abiertamente ha exigido a Google y Apple que prohíban la descarga de TikTok en sus tiendas de Apps. Aunque ambas compañías no han dado su opinión al público, es probable que no quieran borrar una de las aplicaciones más populares del mundo, habiendo albergado a millones de usuarios en su corta existencia.

Mucha de la desconfianza de Estados Unidos hacia Tiktok ha crecido en los últimos meses, una vez que se descubrió que cuatro de los empleados de la compañía dueña de Tiktok, Bytedance, habían accedido a información secreta de los usuarios de Estados Unidos, varios entre ellos siendo periodistas. Aunque los empleados fueron despedidos, aún hubo mucho recelo.

Bytedance ha tenido interés de abrir una sede en Norteamérica, pero los estadounidenses no ven eso con buenos ojos. Mientras tanto, se ha prohibido la descarga de la aplicación en móviles oficiales de organismos de gobierno. Asimismo, varias universidades han prohibido el acceso a la red mediante el bloqueo de la red wifi en sus campus.

A pesar de estas medidas, no se puede negar la popularidad de la aplicación, siendo usada por al menos el 61% de la población entre los 12 y 34 años; sobrepasando la popularidad incluso de Instagram y Facebook.

VIDEO RECOMENDADO