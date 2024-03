El recientemente reelecto presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una fuerte advertencia a los líderes de la OTAN, que intenten enviar tropas a Ucrania, señalando que no se dejará intimidar.

“No importa quién o cuánto quieran intimidarnos, no importa quién o cuánto quieran aplastarnos. No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro”, señaló.

El líder del Kremlin fue consultado sobre las declaraciones de Emanuel Macron, presidente de Francia, quien señaló que “será necesario” enviar fuerzas militares a Ucrania para contrarrestar los ataque rusos.

Putin señaló que cualquier intervención de la OTAN en el conflicto ruso-ucraniano significaría estar cerca de una Tercera Guerra Mundial.

“En el mundo actual todo es posible. Todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una Tercera Guerra Mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese esto”, advirtió.

