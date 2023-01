Una menor de 12 años fue ultrajada y embarazada por su padre en el distrito de Villa El Salvador, según denunció la propia tía, quien relató la dolorosa confesión que le hizo la niña. El hombre está prófugo , luego de ser descubierto.

“Cuando visito a mis sobrinas, las encuentro en una situación deplorable. Al bañarla, me doy cuenta, veo su vientre ancho, grande y los pechos llenos de estrías como si fueran de una mamá. Entré en shock, me puse mal”, contó a Buenos Días Perú.

“Le di la confianza para que me pueda contar y me confiesa cómo su papá la manoseaba, la tocaba a la hora de dormir”, agregó la tía de la menor.

En paralelo, el padre de la menor no volvió más a su casa. “Me dijo ahorita vengo, voy a limpiar una casa, yo no sospeché nada, y no regresó. (...) El papá nunca nos permitía comunicarnos, no nos permitía visitarla seguidamente. Decía que tenía temor de que le íbamos a quitar a las bebés”, contó la familiar.

“Yo no la pensé dos veces y me traje a mis tres sobrinas no les iba a dejar con ese hombre. Nosotros nos hemos comunicado con la directiva del sitio donde (el padre) vivía antes y todos están indignados. Ahora está fugado”, expresó.

La mujer señaló que la menor tiene 18 semanas de embarazo, pero se encuentra en shock y aterrada por lo sucedido.