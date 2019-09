Lima







Vigilante baleado junto a pareja en Miraflores: “Para que no le caiga la bala a ella hice un escudo y me cayó a mí” [VIDEO] Lulio Arce Selguerón contó no dudó en ayudar a los esposos José Andrés Olivares y ​Karina Seminario Hurtado, quienes se encontraban con su bebé de 8 meses en el momento del atraco.