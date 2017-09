Vendían ampollas para cáncer falsificadas por S/4 mil

Luego de recibir la denuncia de un paciente, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) intervino el centro oncológico Oncovivir, ubicado en San Borja, en el que se encontró productos falsificados y vencidos.

Además, se detectó que dicho establecimiento no tenía autorización para vender productos farmacéuticos. También se comprobó que los inyectables usados para tratar cáncer terminal eran de procedencia desconocida.

Los inspectores de Digemid se hicieron pasar por pacientes y realizaron una compra simulada de estos productos, que se vendían a S/4 mil cada uno, por lo que convocaron al Ministerio Público y a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para una intervención en conjunto, que permitió encontrar también medicamentos caducos y de propiedad del Estado.

En el caso del denunciante, este había adquirido once ampollas para el cáncer en dicho lugar, los que ya se había aplicado. Vicky Flores, directora general de la Digemid, advirtió a la población y a los pacientes que no adquieran medicamentos en consultorios médicos y centros de salud que no cuenten con una farmacia autorizada.

El fiscal de Delitos Aduaneros, Miguel Puicón, indicó que la administradora y el personal de Oncovivir, han sido denunciados penalmente por el presunto delito contra la salud pública por almacenamiento y comercialización de productos farmacéuticos de dudosa procedencia, presuntamente adulterados y vencidos, que se sanciona con cuatro a ocho años de prisión efectiva.