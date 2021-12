La familia de Michael Miguel Barreto Oropeza, sujeto de nacionalidad venezolana que realizó un tiroteo e hirió a dos policías y un vigilante en La Victoria, señaló que el joven de 22 años sufre de problemas mentales, consume drogas y ha intentado quitarse la vida en tres ocasiones.

“Se iba a disparar en la cabeza. Tenía varios días con problemas mentales y no lo hemos podemos mantener. Ayer [el último martes] se intentó matar tres veces. No quería tener problemas con su familia”, señaló para América Noticias una pariente del ciudadano extranjero, quien prefirió el anonimato.

La familia de Barreto Oropeza agregó también el joven consumía drogas. “Sí, llega a consumir, pero era una persona tranquila”.

En tanto, imágenes del matinal mostraron cuando Michael Miguel Barreto era atendido en el hospital Dos de Mayo y repetía que lo que intentó era acabar con su vida. Tras salir del nosocomio pasará a calidad de detenido.

“Dije: ‘Mami, no te voy a disparar’. Si quieren pregúntele [a la agente policial herida] No te voy a disparar, no quiero matar a nadie. Quiero que me maten”, dijo el extranjero.

Los dos policías y el vigilante que resultaron heridos de bala, tras un tiroteo iniciado por un sujeto de nacionalidad venezolana, en el distrito de La Victoria, los efectivos del orden se encuentran hospitalizados y recuperándose de sus heridas. (Fuente: América TV)

Extranjero incurrió en varios delitos

El coronel PNP Freddy Velásquez, jefe la División de Emergencias de la Policía Nacional, informó que los agentes heridos de bala ya se encuentran estables y están siendo atendidos en el hospital de la institución.

Se trata de los suboficiales Jenny Briones Atalaya (SO2) y Richard Chamba Aguilera (SO3), quienes en un primer momento fueron atendidos en el hospital Dos de Mayo. “Ambos han sido atendidos en las piernas del lado derecho. Ahora vienen recibiendo el tratamiento adecuado”, señaló.

Respecto a que la familia sostiene que el ciudadano venezolano sufriría problemas mentales, dijo: “El sujeto tenía las dos armas, luego hizo el ademán de quererse suicidar […] Estamos realizando las investigaciones del caso, pero aparentemente los familiares tratarían de justificar esta actitud con que sufriría problemas de salud mental. Esto será parte de los resultados de las investigaciones y los exámenes que se le haga”.

El coronel agregó que Michael Barreto incurrió en varios delitos. “Ahí tenemos tentativa de homicidio, delitos de lesiones graves, arrebato del arma, lesiones y ha podido causar la muerte de varias personas”, mencionó.

