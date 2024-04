Irresponsable. Un sujeto que se había disfrazado de jeque árabe rompió las barreras de seguridad del Parque de las Leyendas y se metió, sin autorización, a la zona de camellos ante la atónita mirada de los asistentes que veían estos ejemplares en el referido zoológico.

Según autoridades del parque, el tipo sería un creador de contenido en redes sociales, e irrumpió en el espacio para grabarse y sacarse selfies con estos animales, además de bailar y realizar otro tipo de actos que comprometían su integridad física al estar tan cerca de estos animales.

“El caballero, vestido de jeque árabe, al parecer un generador de contenido, sin autorización ni mediar seguridad alguna, pasó la primera valla de seguridad y hasta la última valla, intentando dar de comer a los camellos, sin el alimento adecuado”, señaló el gerente de operaciones y seguridad del lugar, Alonso Samuel Aguilar.

Según el vocero, los camellos son animales tan tranquilos como aparentan ser, pues pueden reaccionar de formas violentas si se sienten amenazados cuando invaden su espacio. “No son específicamente tranquilo. Pesan unos 500 kilos y pueden lanzar patadas. Ha podido sufrir algún accidente este señor”, aseguró Aguilar.

Las cámaras de seguridad del recinto captaron el momento en que el sujeto ingresa irresponsablemente en el área de los camellos frente a visitantes, muchos de ellos niños, quienes pudieron imitar el comportamiento de este hombre y resultar en una desgracia. El influencer podría ser vetado del recinto, prohibiéndole su ingreso en el futuro.

“Este señor ya no sería bienvenido en el parque. La idea es concientizar a que los visitantes cumplan el reglamento de seguridad, principalmente no trasgredir las vallas ni entrar a lugares no permitidos o de solo acceso al personal autorizado”, aseguró el vocero del Parque de las Leyendas.





